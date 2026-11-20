El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado este viernes el fracaso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate cara a cara con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante los medios de comunicación en Salamanca: «Celebro como si lo estuviera diciendo yo mismo».

Abascal se ha burlado de las menciones a su persona que Sánchez introdujo en sus argumentaciones durante el cara a cara con Feijóo: «Le gusta debatir conmigo cuando no estoy», ha señalado.

Además, ha valorado el debate mantenido en la víspera entre los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno y donde ha alabado el desempeño de Feijóo. «Celebro como si lo estuviera diciendo yo mismo que se ponga a Sánchez colorado, se le recuerden sus corrupciones en horario de máxima audiencia, se le señale como el capo de la mafia y que se ponga al tirano frente a su espejo», ha afirmado.

n concreto, el dirigente de Vox ha señalado que «no sabe para qué le mencionan tanto si luego» no le «invitan» y ha destacado que al jefe del Ejecutivo «no se le caía» su nombre y el de la formación que lidera «de la boca». «Y cuando no lo decía era porque nos ponía la etiquetita de ultraderecha», ha matizado. «Le gusta debatir conmigo cuando no estoy en el debate», ha ironizado.

Abascal ataca a Sánchez

Tras la cita, el presidente resumió que en el debate se había visto «buena política» y «mala educación». Abascal ha censurado esta visión. «Es llamativo y alucinante ver a alguien que ha visto a todo su entorno político y personal corromperse hasta las cejas y que ha patrocinado la destrucción de los servicios públicos hablando de buena política», ha lamentado. «Es como si a un psicópata le molesta que alguien no le trate de usted», ha comparado.

Respecto a la actitud del jefe del Ejecutivo en el ‘cara a cara’, Abascal ha indicado que desconoce si se trató de «una estrategia, algo químico o si está noqueado». «No sé exactamente a qué obedece esa cara compungida, de cordero degollado», aunque se ha lanzado a atribuirla a que se acercan las elecciones, «los españoles están hartos de él» y que sabe que Vox «levantará alfombras, hará auditorías y sentará en los tribunales a los que crean que se han corrompido y traicionado» a España.

Por último, ha puesto el foco en el «silencio más que sospechoso» de Sánchez cuando fue requerido por Feijóo sobre cómo pagó las primarias del PSOE que ganó en 2017, acompañado por José Luis Ábalos y Santos Cerdán. «Enmudeció», ha subrayado, lo que ha achacado a que «algo oculta».