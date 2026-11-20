Vox cerrará por primera vez en su historia una campaña electoral, en este caso la de las elecciones generales de este 29 de noviembre, en Valencia. Y, más concretamente, en su plaza de toros. Con ello, la formación que lidera Santiago Abascal sitúa a la tercera ciudad de España en el centro de su movilización, otorgándole una enorme importancia en el desenlace de estos comicios. Será el propio Santiago Abascal quien protagonice ese mitin de final de campaña en Valencia.

Además, Vox ha elegido para ese cierre de campaña uno de los espacios más representativos y emblemáticos de la ciudad, la plaza de toros. De facto, un lugar cargado de simbolismo para Vox, que defiende la fiesta de los toros y cuyo presidente provincial, Vicente Barrera, ha sido un reconocido torero valenciano, tal como ha expresado la misma formación.

Antes, este sábado, Vox celebrará otro multitudinario mitin, con 6.400 personas, en el pabellón de El Sequet, en San Vicente del Raspeig, en Alicante, a partir de las 20:00 horas. En ese mitin, la figura central es también Santiago Abascal. El líder de Vox realizará un notable esfuerzo, porque también este sábado, a mediodía, participa en otro mitin en Sevilla, a 600 kilómetros de Alicante.

Ambos actos evidencian la gran importancia que Vox concede a la Comunidad Valenciana en estos comicios. De hecho, en los últimos días, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, también ha participado en actos en Castellón y Valencia.

Y este mismo viernes ha sido el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien ha reivindicado desde la segunda localidad en población de la provincia de Valencia, Torrent, el modelo político impulsado por Vox en la Comunidad Valenciana. En concreto, Jorge Buxadé ha asegurado que el próximo día 29 España tiene la oportunidad de seguir el camino iniciado por los valencianos.

También en Torrent, uno de los municipios azotado por la trágica riada del 29 de octubre de 2024, Jorge Buxadé ha recordado a las víctimas de la DANA y ha denunciado que dos años después de la catástrofe siguen pendientes obras de canalización, limpieza de cauces y reconstrucción en esa localidad y en Paiporta. «Es necesario un gobierno que ponga los intereses de los valencianos por encima de todo», según ha expresado.

Buxadé ha denunciado también el «desprecio» de Pedro Sánchez hacia la Comunidad Valenciana y ha destacado que Santiago Abascal cerrará la campaña electoral de Vox en la plaza de toros de Valencia como muestra del compromiso de Vox con esta tierra.