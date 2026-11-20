Fernando Amorebieta tiene grandes momentos memorables tras una carrera futbolística de más de 15 años, aunque uno de los más famosos siempre será la brutal patada en la cara que le propinó a Messi en el 2009. En un enfrentamiento de la Liga, golpeó duramente en el rostro argentino con los tacos y le provocó un corte. 17 años después, recuerda la acción y explica que no fue intencional: «No me da tiempo a bajar la pierna».

Lo más sorprendente fue que la acción no fue señalada con tarjeta roja, ni siquiera como falta. El jugador reconoce que en aquel momento no sintió que debía haber sido sancionado, pero tiene claro que a día de hoy con el VAR en funcionamiento sería una expulsión clara, ya que la imagen es muy dura: «Ahí ves el pie, la cara, los tacos».

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Messi se llevo una de las entradas más duras de la Liga. Los 1’91 metros del venezolano y el 1’70 del argentino tampoco ayudaron, provocando que la violenta patada acabara en su rostro. La acción se produjo en el minuto 20 y fue determinante al no suponer la expulsión. El Athletic logró sacar un valioso empate a uno tras un gol de Gaizka Toquero en el minuto 62.

Amorebieta ha defendido que nunca hubo intencionalidad en una aparición reciente en el podcast Los Fulanos. En una entrevista para Mundo Deportivo en el 2017, también resaltó su inocencia, incluso señaló que el atacante del Barcelona tenía parte de responsabilidad: «Son lances del partido. Fue un despeje, alargué el pie, él se resbaló y chocó con mi pie. Si ves la imagen parece más grave de lo que es, de hecho, en el partido no se pitó ni falta. No fue intencionado, aunque muchos piensen lo contrario».

Messi sufrió una entrada aún peor en la Liga

Un año después de la patada de Amorebieta, el argentino se llevó una brutal entrada por parte de Tomas Ujfalusi, en un encuentro contra el Atlético de Madrid disputado en el Vicente Calderón. El jugador salió del campo en camilla y sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo derecho, sin fractura afortunadamente. Pese a que pudo haber terminado con su carrera, la sanción fue de solo dos partidos.