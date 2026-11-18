Leo Messi podría tener una guerra con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que podría romper la relación entre ambas partes de forma violenta. El delantero, después de retirarse de su selección hace poco más de un mes, está valorando denunciar a la federación argentina por seguir usando su imagen para fines comerciales. Un frente que se ha abierto ante el hartazgo del futbolista al sentirse utilizado para que la AFA se lucre económicamente.

Desde hace tiempo, la relación entre Messi y Claudio Tapia, presidente de la AFA, atraviesa un momento delicado. Y el motivo vuelve a ser el mismo: el uso de la imagen del astro argentino en campañas publicitarias. No sería la primera vez que ocurre. La federación ya habría recurrido anteriormente a su figura para promocionar productos de empresas con las que el jugador mantenía acuerdos de exclusividad, lo que le obligó a dar explicaciones a sus patrocinadores.

Además, la ausencia de Messi ha empezado a tener repercusiones en el interés por la selección argentina. El encuentro frente a Uruguay dejó una imagen preocupante para la AFA: gradas prácticamente vacías y apenas un 40 % del aforo de La Bombonera ocupado. Un escenario que evidencia las dificultades para mantener el atractivo comercial de la Albiceleste sin su principal estrella.

Pero el problema va mucho más allá de la repercusión deportiva. Incluso después de su retirada internacional, la AFA habría seguido utilizando el nombre y la imagen del delantero como reclamo comercial. Una explotación de derechos que podría alcanzar un valor millonario y por la que Messi no estaría recibiendo compensación alguna. Por este motivo, el futbolista ya habría puesto el asunto en manos de sus abogados para estudiar posibles acciones legales.

Messi se plantea abrir la vía judicial

Según informa A24, los representantes legales del argentino habrían preparado una carta-documento dirigida a la AFA para exigirle que deje de utilizar su imagen en operaciones comerciales ajenas a los intereses del fútbol argentino. La situación, además, habría provocado problemas con algunos de sus patrocinadores personales.

Uno de los casos más delicados afecta a su contrato de exclusividad con una conocida marca estadounidense de cerveza, de la que Messi es imagen. Sin embargo, otra compañía cervecera patrocinadora de la Albiceleste habría utilizado fotografías del futbolista del Inter Miami en una campaña publicitaria vinculada a la selección, pese a sus compromisos comerciales con la marca rival.

Ante esta situación, Messi habría enviado una notificación formal de cese y desistimiento a la AFA, reclamando que no se utilice su nombre ni su imagen con fines comerciales sin el correspondiente consentimiento. El conflicto también tendría otro frente abierto: el supuesto incumplimiento de un acuerdo relacionado con dos partidos amistosos de Argentina.

Según las condiciones de ese acuerdo, Messi debía estar presente en ambos encuentros. Sin embargo, la AFA sostendría que nunca se especificó que su participación se limitaría a presenciar los partidos desde un palco exclusivo del estadio, sin necesidad de saltar al terreno de juego. Un nuevo desencuentro que amenaza con agravar todavía más la relación entre el futbolista y los dirigentes del fútbol argentino. Messi quiere poner fin a esta situación y estaría dispuesto a acudir a los tribunales si la AFA continúa utilizando su imagen para obtener beneficios comerciales sin su autorización.