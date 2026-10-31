El Corinthians anuncia el fichaje de Messi al ser hackeados

El Corinthians anunció el fichaje de Leo Messi para 2027, pero era falso. El club sufrió un hackeo en su página web y publicó una nota en la que anunciaba al astro argentino como principal refuerzo de cara al próximo mes de enero, incluyendo datos de una operación ficticia y unas supuestas declaraciones del propio jugador. Minutos después, el equipo brasileño rompía el sueño de sus aficionados, contando lo sucedido.

Un ciberataque estaba detrás de lo ocurrido, lo que llevó a la entidad a publicar un comunicado explicando que unos piratas habían burlado los protocolos de seguridad para lanzar un ataque, aunque no detectaron «pérdidas financieras ni filtración de datos en información» perteneciente al club. Lógicamente, desmentían el fichaje de Leo Messi para la próxima temporada del fútbol brasileño, que comenzará en 2027.

El fichaje de Messi no dejaba de ser sorprendente. Más aún si se tiene en cuenta la situación actual del equipo, que está en descenso en el Brasileirao. Con Clarence Seedorf a los mandos, no sabrá si competirá en la máxima categoría o la perderá, pese a haber sido campeones de Copa en 2025 y de la Supercopa el pasado curso. Lo que está claro es que el argentino no estará en el equipo.

Los piratas llegaron a presentar una operación financiera, haciéndose pasar por el club, para justificar el fichaje. Minutos después, cuando se dieron cuenta del ataque sufrido, cambiaron los contenidos de la web por un aviso de que la plataforma estaba en mantenimiento.

El Corinthians anuncia un hackeo

«El Sport Club Corinthians Paulista informa que identificó, durante la madrugada de este sábado (31), un ciberataque dirigido al sitio web oficial del Club», señalaba el comunicado, aunque no hacían mención al fichaje de Messi. Sí que informaban de que «no se detectaron pérdidas financieras ni filtración de datos e información».

«Como medida preventiva, el Club está trabajando para reforzar los protocolos de seguridad de sus entornos digitales. Por este motivo, las páginas web oficiales del Sport Club Corinthians Paulista y del Neo Química Arena se encuentran temporalmente fuera de servicio», afirmaba la nota informativa del club, que finalizaba con un mensaje en el que aseguraban que seguirían «supervisando sus sistemas y tomando todas las medidas técnicas necesarias para ampliar los mecanismos de protección y restablecer la funcionalidad de sus sitios web».