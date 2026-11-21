José Luis Rodríguez Zapatero asegura a OKDIARIO no conocer a Leire Díez. «No la conozco», afirma tras desvelar este medio que el ex presidente del Gobierno le pidió a la ex militante socialista una camiseta XXL del Atlético de Madrid, personalizada con el nombre de Nicolás Maduro, para regalársela al narcodictador en uno de sus viajes a Caracas.

Los propios chats de Zapatero desmienten que no conozca a Leire Díez. Según un informe de la UDEF,, el 14 de noviembre de 2025 su secretaria, Gertrudis Alcázar, le preguntó por WhatsApp: «Buenos días, ¿has quedado con Leire?». Zapatero respondió con una cita ya prevista para el viernes 21 de noviembre, de 9:00 a 10:00, antes de viajar a León a mediodía.

El encuentro estaba agendado para cuatro días después de que la ex militante socialista declarara ante el juez por las cloacas del PSOE, el 17 de noviembre. Aunque esa reunión no llegó a celebrarse, el mensaje revela que el ex presidente tenía trato con la «fontanera» hasta el punto de reservarle un hueco en su agenda en pleno proceso judicial. Posteriormente, Zapatero ha negado que la Leire del mensaje sea Leire Díez.

María Gertrudis: Buenos días, ¿has quedado con Leire? Voy a llamar a la pelu y por intentar cuadrar cuándo bajes a Madrid

Jefe: Leire 9 a 10 viernes. A las 12 me iré a León ese día

María Gertrudis: Ok. Viernes 10:30. Pelu y ya tiras para León, ¿ok?

El entorno de Leire Díez, por su parte, sostiene que la fontanera nunca estuvo con Zapatero, y que solo coincidió con el ex presidente en una ocasión: la presentación de un sello de Correos de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander, a la que acudió con Juan Manuel Serrano, diputado por Jaén y mano derecha de Santos Cerdán.

«Me ha gustado Leire»

Zapatero siguió en directo la rueda de prensa que Leire Díez dio el 4 de junio de 2025 en un hotel de Madrid, en la que negó haber actuado como fontanera de Ferraz para boicotear las investigaciones judiciales que afectaban a Pedro Sánchez y a su familia.

Al terminar, el ex presidente escribió a su secretaria, Gertrudis Alcázar: «Me ha gustado Leire». Pero su implicación fue más allá. Fuentes de su entorno admiten que Zapatero aportó «cuatro folios con ideas» para esa comparecencia a petición de Santos Cerdán, aunque niegan que él escribiera el discurso.

«Reunión con ZP»

Leire Díez decía conocer a Zapatero y prometía reuniones con él. Una de las personas a las que le hizo esta oferta fue a Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica durante la presidencia de Hugo Chávez en Venezuela y que está afincado en España desde 2014.

Villalobos aceptó el ofrecimiento, ya que tenía a una persona presa en Venezuela por motivos políticos y era conocido que José Luis Rodríguez Zapatero mediaba en la excarcelación de presos con el régimen chavista. Leire Díez se anotó la petición y apuntó su nombre y «reunión con ZP» en una de sus agendas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.