Con la llegada del invierno, renovar el calzado se convierte en una de las prioridades para adaptar el guardarropa a las bajas temperaturas y a las condiciones climáticas. Las lluvias, la humedad y los días inestables obligan a buscar opciones que combinen comodidad, protección y estilo como el calzado que vuelve a ponerse de moda este invierno.

En este escenario, las botas de agua vuelven a posicionarse como uno de los grandes protagonistas de la temporada. Lejos de ser un calzado exclusivamente funcional, hoy se reinventan con diseños modernos, diferentes alturas, colores y acabados que permiten incorporarlas a looks urbanos y sofisticados. Instyle Grecia asegura que las botas de agua demuestran que no tenemos que usarlas solo cuando llueve. Uno de los momentos que impulsó su popularidad fue el festival de Glastonbury de 2005, cuando Kate Moss las convirtió en una parte esencial de su look y demostró que podían combinarse con prendas informales sin perder estilo. Desde entonces, este calzado encontró un lugar en los armarios de quienes buscan propuestas versátiles y prácticas.

El calzado que vuelve a ponerse de moda este invierno

Para el invierno que viene, cobra especial protagonismo ante las previsiones de lluvias e inestabilidad climática. Las nuevas versiones permiten jugar con texturas, siluetas y accesorios, convirtiendo un básico impermeable en una pieza clave para completar diferentes estilismos.

Las botas de agua no solo regresan por una cuestión estética. Su funcionalidad y capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones explican por qué se mantienen entre las tendencias de cada temporada de frío.

Estas son algunas de las principales razones para incorporarlas

Protegen de la lluvia: su principal ventaja es que están diseñadas para evitar que el agua entre en contacto con los pies, algo fundamental durante los días de precipitaciones.

Son prácticas y funcionales: permiten caminar por calles mojadas, charcos y superficies húmedas sin preocuparse tanto por arruinar el calzado.

Aportan personalidad al look: sus diseños, colores y acabados pueden convertirse en el punto focal de cualquier estilismo.

Son fáciles de combinar: funcionan con prendas básicas del armario, como jeans, leggings, vestidos, faldas y abrigos. «Se combinan con prendas que ya tenemos en nuestro armario, creando conjuntos ideales tanto para ir al trabajo como para una salida informal», asegura Instyle Grecia.

Existen diferentes siluetas: desde modelos cortos hasta botas altas, las alternativas permiten elegir según el estilo personal y las necesidades de cada ocasión.

Representan una inversión práctica: un buen par puede acompañar durante varias temporadas si se utiliza y conserva correctamente.

Cómo combinar las botas de agua: ideas de looks para lucirlas este invierno.

Con jeans rectos y un trench

Es una de las combinaciones más clásicas y elegantes. Un pantalón de denim recto, un suéter de punto y un trench coat beige crean un look urbano ideal para ir a trabajar o realizar actividades durante el día. Las botas negras o en tonos neutros completan el conjunto.

Con leggins y un abrigo oversize

Para quienes priorizan la comodidad, los leggings negros combinados con un abrigo amplio y botas de agua altas son una alternativa práctica. Se puede sumar una bufanda voluminosa y un bolso estructurado para darle un toque más sofisticado.

Con vestido de punto y medias opacas

Las botas de agua también pueden acompañar prendas femeninas. Un vestido tejido, medias gruesas y un modelo de caña alta crean un estilismo cómodo y moderno para una salida informal o un almuerzo de fin de semana.

Con minifalda y chaqueta de cuero

Para conseguir un look con inspiración rockera, se pueden combinar botas de agua negras con una minifalda, medias tupidas y una chaqueta de cuero. Es una propuesta ideal para quienes buscan un conjunto con personalidad.

Con pantalones cargo y prendas deportivas

Quienes prefieren una estética más sencilla pueden apostar por pantalones cargo, sudaderas y botas de agua de colores. Una gorra y una mochila impermeable completan el estilismo para una jornada al aire libre.

Con jeans ajustados y un blazer

Para una ocasión informal que requiere un toque más arreglado, los jeans ajustados, una camisa blanca y un blazer de corte clásico funcionan muy bien. Las botas de agua aportan contraste y mantienen la practicidad del conjunto.

Cómo conservar el calzado que vuelve a ponerse de moda este invierno