El robo que sufrieron Elsa Pataky y Chris Hemsworth en su mansión de Australia hace apenas unos días ya tiene sus primeras consecuencias. La Policía ha detenido a un joven de 16 años por su presunta implicación en el asalto a la propiedad del matrimonio, situada en Broken Head, una exclusiva zona costera próxima a Byron Bay. El suceso, que puso en alerta a la pareja y volvió a despertar la preocupación por la seguridad de la zona, continúa bajo investigación, ya que todavía quedan otros presuntos implicados por localizar.

Todo ocurrió durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre, cuando cuatro individuos consiguieron acceder a la finca familiar y sustrajeron tres vehículos que se encontraban en el garaje. Mientras dormían, Elsa Pataky escuchó cómo ladraban los perros, aunque en ese momento no llegó a imaginar que alguien había irrumpido en su propiedad. No fue hasta varias horas después, al revisar las cámaras de seguridad, cuando la actriz y su marido descubrieron lo que había sucedido. Afortunadamente, ninguno de los miembros de la familia resultó herido.

Según el informe policial al que tuvo acceso el programa La tarde se mueve, los agentes recibieron el aviso alrededor de las 07:30 horas por un robo de vehículos en la exclusiva zona de Byron Bay. Cuando llegaron a la zona y comenzaron las primeras pesquisas, comprobaron que los ladrones habían accedido a la propiedad de la pareja y se habían llevado tres coches. Los investigadores lograron recuperar los vehículos, que quedaron a disposición de la Policía para su análisis.

La investigación permitió identificar a uno de los presuntos responsables, un menor de 16 años que fue detenido después de que los agentes registraran una vivienda en Coraki, a unos 67 kilómetros de la finca de los actores. Al joven se le imputan siete delitos, entre ellos allanamiento de morada, robo de vehículos y daños a la propiedad. Además, se le ha denegado la libertad bajo fianza, por lo que permanece bajo custodia a la espera de comparecer ante el tribunal el próximo 27 de noviembre.

Por el momento, la detención no supone el cierre del caso. La Policía continúa trabajando para identificar y localizar a los otros tres individuos que habrían participado en el asalto. Mientras tanto, Elsa Pataky y Chris Hemsworth intentan pasar página después de un episodio que ha vuelto a poner el foco en la seguridad de su vivienda familiar en Australia.