Cuidar la imagen personal es mucho más que seguir las tendencias de belleza de cada temporada: también implica prestar atención a los detalles del rostro y a los rasgos que definen su expresión. Las cejas, en particular, cumplen un papel fundamental, ya que enmarcan la mirada, aportan equilibrio a las facciones y pueden transformar la apariencia.

Mantenerlas saludables y respetar su forma natural se ha convertido en una prioridad para quienes buscan una imagen armónica. Sin embargo, algunas modas del pasado dejaron consecuencias que todavía hoy representan un desafío para muchas personas. Las cejas extremadamente finas que marcaron los años 90 y principios de los 2000 todavía dejan huella en quienes pasaron años depilándose con pinzas para conseguir una forma muy delgada y arqueada. Aunque esta tendencia quedó atrás y las cejas pobladas recuperaron protagonismo, muchas personas descubren que el vello no vuelve a crecer como antes. Después de abandonar la depilación, pueden quedar zonas despobladas, pequeños huecos o una forma irregular que modifica la expresión del rostro.

Cómo recuperar la moda de las cejas finas de los años 90

La recuperación es posible en determinados casos, pero depende de factores como el estado de los folículos pilosos, el tiempo durante el cual se realizó la depilación y el daño que pudo producirse en la zona. Tupi explica que si estos folículos permanecen funcionales, aún existe la posibilidad de que el vello vuelva a crecer. Por eso, antes de buscar soluciones, es importante conocer qué posibilidades reales existen de recuperar el crecimiento natural de las cejas.

Una de las principales dudas de quienes se depilaron excesivamente las cejas durante años es si los folículos todavía están activos. La respuesta depende de cada caso, ya que no todos los huecos tienen el mismo origen ni representan un daño permanente.

Cuando la depilación con pinzas se realiza de manera reiterada, puede producir inflamación y traumatismos en los folículos pilosos. Con el tiempo, en algunas personas, este daño puede afectar su capacidad de generar nuevos pelos. Sin embargo, si los folículos permanecen intactos, existe la posibilidad de que el vello vuelva a crecer.

Hay algunas señales que pueden orientar sobre el estado de las cejas:

Presencia de vello fino: si aparecen pequeños pelos claros, cortos o muy delgados en las zonas despobladas, puede ser una señal de que todavía existe actividad folicular.

Crecimiento irregular: si algunos sectores recuperan pelo, mientras otros permanecen vacíos, es posible que los folículos tengan diferentes niveles de actividad.

Cambios en la densidad: observar pequeños avances después de varios meses sin depilación puede indicar que el crecimiento se está recuperando.

Ausencia prolongada de vello: si una zona permanece completamente despoblada durante mucho tiempo, conviene consultar con un dermatólogo para evaluar si existe daño folicular permanente. «La diferencia entre un período prolongado sin crecimiento y la pérdida permanente del cabello requiere una evaluación individual, ya que el ciclo capilar y las condiciones de la zona pueden variar», asegura Tupi.

Es importante tener en cuenta que estas señales no permiten confirmar por sí solas si los folículos están sanos. Un dermatólogo puede examinar la zona mediante una evaluación clínica y, cuando sea necesario, utilizar una dermatoscopia para observar las estructuras de la piel y los folículos.

Los cuidados para restaurar de forma natural las cejas

Suspender la depilación con pinzas: dejar crecer las cejas sin retirar los pelos durante varios meses es el primer paso. Esto permite observar qué zonas recuperan densidad y cuáles necesitan atención profesional.

Mantener una limpieza suave: retirar el maquillaje y las impurezas diariamente ayuda a conservar la piel de las cejas en buenas condiciones. Es recomendable utilizar productos suaves y evitar frotar intensamente.

Hidratar la zona: aplicar una crema hidratante facial adecuada para el contorno de los ojos puede contribuir a mantener la piel flexible y protegida. Se deben evitar productos irritantes o demasiado perfumados.

Mantener una alimentación equilibrada: consumir proteínas, hierro, zinc y vitaminas mediante una dieta variada contribuye al mantenimiento normal del cabello y del vello corporal. Los suplementos solo deberían utilizarse cuando existe una deficiencia identificada y bajo orientación profesional.

Consejos para recuperar las cejas después de años de depilación

No intentar corregir la forma constantemente

Retirar los pelos que parecen estar fuera de lugar puede interferir con la recuperación. Lo mejor es dejar crecer incluso aquellos que inicialmente parecen desordenados.

Evitar la depilación con cera

Este método también arranca el pelo desde la raíz y puede generar irritación. Durante la recuperación, es preferible no utilizar técnicas depilatorias.

Anotar los cambios

Hacer fotografías cada cuatro semanas permite comparar la densidad, identificar nuevos pelos y observar la evolución con mayor objetividad.

Elegir el maquillaje adecuado

Mientras las cejas recuperan su forma, se pueden utilizar lápices, sombras o geles específicos para rellenar los espacios vacíos. Es importante retirar estos productos suavemente al finalizar el día.