El padre de Meghan Markle está desesperado por no enfrentarse a la justicia y está intentando recurrir a distintas tretas para evitar un juicio que podría llevarle a pasar hasta 20 años entre rejas. Thomas Markle está acusado de posesión de pornografía infantil después de que las autoridades estadounidenses encontraran material de abuso sexual de menores entre sus pertenencias. Su detención por parte del FBI ha situado su futuro judicial en una situación extremadamente delicada y, ahora, parece haber intentado encontrar una nueva vía para frenar el proceso: alegar problemas de memoria. Sin embargo, la estrategia no habría salido como esperaba y un informe ha puesto en duda la gravedad de sus supuestas dificultades para recordar.

El pasado 12 de noviembre, este fue sometido a una evaluación psiquiátrica en la unidad médica de la cárcel del condado de Pinellas, en Florida, donde permanece recluido. Durante el examen, el padre de la duquesa de Sussex se mostró tranquilo y colaborador, aunque recurrió en varias ocasiones a sus problemas de memoria cuando la especialista le preguntó por su vida personal y por las acusaciones que pesan sobre él. «Perdóneme, porque he perdido la memoria», manifestó.

Al ser preguntado por su familia, Markle habló de los enfrentamientos que mantiene con su hijo Thomas Markle Jr., al que llegó a decir que quería «crucificar» después de recordar que se había burlado de él por haber abandonado los estudios. Incluso, inicialmente, habló de tener un hijo y una hija y llegó a confundir a Meghan con Samantha, su otra hija.

El conveniente olvido de Thomas Markle

Uno de los momentos más llamativos de la evaluación llegó cuando la psiquiatra quiso saber qué conocía Thomas Markle sobre los cargos que se le imputan. El padre de Meghan aseguró que no sabía por qué estaba allí y que no recordaba nada relacionado con el caso. «No tengo ni idea. No sé cuál es el cargo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué he hecho?», respondió, según la transcripción recogida en el informe.

La especialista también le preguntó por el material que supuestamente se había encontrado entre sus pertenencias. Markle negó tener imágenes de menores desnudos y aseguró que no recordaba haber posado en fotografías de ese tipo. Incluso llegó a sugerir que su hijo podía estar intentando tenderle una trampa. Pese a sus reiteradas referencias a la falta de recuerdos, reconoció que las acusaciones eran «muy graves» y que podían suponerle una condena de prisión.

El caso que investiga la justicia estadounidense se remonta a una serie de hallazgos en dos trasteros de Los Ángeles que Thomas Markle alquilaba desde 2008. Durante los registros autorizados por un juez, los agentes del FBI se incautaron de alrededor de 78 objetos, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían material sospechoso de abuso sexual infantil.

La psiquiatra forense considera que está exagerando sus problemas de memoria

La evaluación fue ordenada por la jueza federal Lindsay Griffin después de que la primera comparecencia de Thomas Markle despertara dudas sobre su capacidad para comprender el procedimiento y colaborar con su defensa. La encargada de examinarlo fue Amie Gerodimos, psiquiatra forense y profesora de la Universidad del Sur de Florida, que mantuvo una entrevista presencial con el acusado en la cárcel de Pinellas. La conclusión de su informe fue especialmente contundente.

La especialista utilizó el término malingering, empleado en el ámbito clínico para describir la simulación o exageración deliberada de síntomas con el objetivo de obtener un beneficio externo. Consideró que Thomas Markle estaba magnificando sus dificultades para recordar y comprender los cargos con la intención de evitar el procesamiento penal. «Es mi opinión clínica, con una certeza médica razonable, que el señor Markle está simulando al exagerar su falta de recuerdos o de comprensión de los cargos para evitar el procesamiento penal», concluyó Gerodimos. La psiquiatra explicó que el acusado repetía constantemente que no sabía nada, desviando la conversación hacia su edad y sus problemas cognitivos antes de aportar más información sobre el caso.

No obstante, el informe también recoge que Thomas Markle podría presentar un trastorno neurocognitivo importante, posiblemente relacionado con una enfermedad vascular leve. Es decir, la especialista no descartó que tenga dificultades cognitivas reales, pero consideró que estaba exagerando sus problemas de memoria cuando se le preguntaba por las acusaciones.

La jueza declara al padre de Meghan Markle competente para afrontar el juicio

La resolución supone un importante revés, ya que determina que tiene capacidad suficiente para comprender la naturaleza de los cargos que se le imputan y seguir con el procedimiento. La situación de Thomas Markle se había complicado todavía más después de que, tras ser puesto inicialmente bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica, cortara la pulsera de seguimiento que debía llevar. La jueza revocó entonces las condiciones de su puesta en libertad y ordenó que regresara a prisión sin posibilidad de fianza.

Ahora, el padre de Meghan Markle tendrá que preparar su defensa ante unas acusaciones que podrían tener consecuencias muy graves para él. Si finalmente es declarado culpable del cargo federal de posesión de pornografía infantil, podría enfrentarse a una pena máxima de 20 años de prisión.