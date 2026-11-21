En una corrida de toros, la energía es fundamental . Mantener la concentración, reaccionar con rapidez y realizar un importante esfuerzo físico durante la faena exige que el cuerpo esté preparado. Andrés Roca Rey lo sabe bien y, además de cuidar su preparación física, presta especial atención a lo que come antes de vestirse de luces . De hecho, tiene una regla que no está dispuesto a romper: nada de pescado antes de torear . El diestro peruano compartió esta particular costumbre durante su intervención en El show de Bertín , el programa de Bertín Osborne en Canal Sur. Cuando le preguntaron por sus hábitos alimentarios, explicó: «Antes de torear nunca como pescado porque siempre que lo he hecho me ha ido mal, y cuando he comido carne o pasta me ha ido muy bien».

No se trata de una prohibición médica, sino de una decisión basada en sus propias sensaciones. Roca Rey ha encontrado en la carne y la pasta dos alimentos con los que se siente mejor para afrontar el desgaste físico de una jornada taurina. Por eso, evita el pescado tanto el día de la corrida como la víspera.

Pasta y carne para cargar las reservas de energía

La elección de estos alimentos tiene también una explicación nutricional. La pasta aporta hidratos de carbono, el principal combustible del organismo durante la actividad física . Estos nutrientes ayudan a reponer las reservas de glucógeno de los músculos, algo especialmente importante cuando se necesita mantener el rendimiento y disponer de energía durante el esfuerzo.

La carne, por su parte, proporciona proteínas de alto valor biológico , necesarias para conservar y reparar la musculatura. También aporta hierro y vitamina B12, nutrientes que intervienen en funciones esenciales para el metabolismo energético y el transporte de oxígeno.

La combinación de una alimentación adecuada, una buena hidratación y el descanso permite afrontar mejor el esfuerzo físico. En el caso de un torero, la resistencia y la concentración son especialmente importantes, ya que debe mantener la atención y la capacidad de reacción durante toda la faena.

Un chuletón de cerdo al horno para los amantes de la carne

Si hay una receta que encaja con las preferencias gastronómicas de Roca Rey, es un buen chuletón de cerdo al horno con verduras y ciruelas . La carne aporta proteínas y energía, mientras que la guarnición completa el plato con fibra, vitaminas y minerales. Para prepararlo se necesitan cuatro chuletas de cerdo , 200 mililitros de vino blanco, 100 mililitros de vinagre de manzana, pimienta negra, comino, seis zanahorias, una cebolla, ciruelas, mantequilla, azúcar, tomillo, laurel, aceite de oliva y sal.

Primero se marina la carne durante una hora con el vino blanco, el vinagre, el tomillo y la pimienta. Después se marca en una sartén y se hornea a 180 ºC durante unos 30 minutos , regándola de vez en cuando con la marinada. Mientras tanto, se prepara la guarnición pochando la cebolla y las zanahorias con mantequilla, comino y un poco de azúcar. Finalmente, se incorporan las ciruelas previamente remojadas en vino dulce.