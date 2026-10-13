Dónde come Roca Rey en Madrid y qué pide: jamón ibérico, risotto de sémola y chuletón por 70 euros

Andrés Roca Rey eligió Mariela’s, en la calle General Pardiñas, 62, en pleno barrio de Salamanca , para compartir ayer, lunes 12 de octubre, una comida con sus padres. El diestro peruano regresó así a uno de los restaurantes que frecuenta en Madrid, donde encuentra una cocina que concede especial importancia a la materia prima y a los sabores tradicionales.

La visita coincidió con la celebración del Día de la Fiesta Nacional , una jornada en la que Madrid acogió el tradicional desfile militar y distintos actos con motivo de la Hispanidad. No consta, sin embargo, que el torero participara en alguno de estos eventos antes de sentarse a la mesa con su familia.

Desde el propio restaurante confirman que Roca Rey es un cliente habitual. «¡Él siempre viene por aquí! Le gusta mucho el producto de la tierra», explican. Entre sus platos favoritos destacan el lomo 100 % bellotero con denominación de origen y los raviolis de perdiz campera con trufa negra , dos elaboraciones que representan la apuesta de la casa por el producto de calidad y la cocina de inspiración tradicional.

Jamón ibérico, risotto de sémola y carne de Angus

En su visita de ayer, el menú del torero comenzó con jamón ibérico de pura bellota cortado a cuchillo , uno de los clásicos de la carta. La elaboración pone el foco en la calidad de la pieza y en el corte, fundamentales para apreciar sus aromas, textura e infiltración de grasa.

Como siguiente plato, Roca Rey eligió el risotto de sémola con trufa y parmesano viejo . Una propuesta cremosa que combina el carácter aromático de la trufa con los matices intensos del queso curado. La utilización de sémola aporta personalidad a una receta que se aleja del risotto convencional sin renunciar a su textura característica.

Para terminar, el torero se decantó por un chuletón de Angus , según la información facilitada sobre su comida. La carta de Mariela’s incluye entre sus opciones de carne a la brasa el entrecot de lomo de cebón de Angus, además del solomillo de vaca nacional y el chuletón de vaca vieja de un kilo. Conviene confirmar con el restaurante el corte exacto servido durante la visita.

Producto y tradición en el barrio de Salamanca

La propuesta gastronómica de Mariela’s combina recetas tradicionales, ingredientes de calidad y elaboraciones con influencias internacionales . En su carta conviven las croquetas de jamón de pura bellota, el ceviche de corvina salvaje, las verdinas con bogavante, los arroces preparados al momento y los pescados a la brasa.

También sobresalen los raviolis de perdiz campera con trufa negra, una de las especialidades que, según el establecimiento, gustan especialmente al torero. La oferta se completa con ensaladas, quesos nacionales y una selección de carnes pensada para quienes buscan sabores intensos.

Con un ticket medio de alrededor de 70 euros por persona , Mariela’s se sitúa en la gama media-alta de la restauración madrileña. Su ubicación en el barrio de Salamanca y su apuesta por el producto lo convierten en una opción para quienes buscan una comida pausada en un entorno urbano consolidado.