Aunque se muestra a favor de la inmigración y sostiene que resulta positivo brindar apoyo y abrir caminos a quienes llegan de fuera, el actor William Levy ha marcado una clara línea roja respecto a las ayudas asistenciales sin contraprestación. El intérprete -reconocido internacionalmente por protagonizar Café con aroma de mujer, Montecristo, campañas como las de Dolce & Gabbana o el videoclip I’m Into You de Jennifer Lopez- ha hecho alusión a su propia salida de Cuba para labrarse un porvenir distinto y ha cuestionado las pagas en los países de acogida.

William Levy ha reflexionado sobre su exilio, poco antes de cumplir los 15 años: el actor ha explicado que abandonó Cuba escapando de la situación que allí se vivía bajo el régimen comunista de Fidel Castro, y ha señalado cómo replicar ese mismo modelo en otros países sería un error. A su juicio, un exceso de asistencialismo puede resultar contraproducente, y defiende que el verdadero respaldo de la administración consiste en ofrecer herramientas para progresar, en lugar de regalar las cosas.

Levy apunta que «es bueno ayudar y dar oportunidades», pero no dar las «cosas gratis». «Yo me fui huyendo de Cuba por lo que había, pero si en otro país traen lo que había en Cuba, ¿para qué me voy? A veces, con la ayuda, no se ayuda. Es bueno ayudar, pero dando oportunidades, no las cosas gratis», ha declarado.

Asimismo, Levy insta a analizar cada proceso migratorio de manera individual, y advierte que los motivos para dejar el país de origen varían considerablemente entre unas personas y otras. Para ilustrar su postura, ha rememorado el éxodo cubano de la década de los ochenta, al señalar que, junto a ciudadanos que perseguían prosperar honradamente, también abandonaron el país individuos recién salidos de la cárcel, un antecedente por el que entiende que hay que mantener la cautela: «Hay que tener cuidado con eso. La gente que emigra de un país donde no están yendo bien las cosas busca oportunidades, pero no todo el mundo las busca de la misma forma».

«Eso es el comunismo»

El protagonista de Sortilegio contó que pasó «15 años en Cuba haciendo dieta obligada por el Gobierno». «Nos daban un pan al día por persona, un cuarto de pollo al mes por persona, y aunque tuvieras dinero, no podías comprar más porque todo el mundo debe ser igual. Eso es el comunismo», desarrolló en 2024, en una entrevista en El Hormiguero (Antena 3).

Las declaraciones de William Levy han tenido lugar a raíz del inminente lanzamiento de Bajo un fuego, su nueva película que llega a las salas de cine el 11 de diciembre. En el largometraje, el actor retoma el papel del capitán Torres para integrarse en un operativo de extinción de incendios junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El intérprete ha calificado como una vivencia «hermosísima» volver a encarnar al capitán Torres, y ha valorado especialmente la oportunidad de colaborar nuevamente mano a mano con efectivos reales de la UME, lo que le ha permitido comprender de primera mano las vivencias y los riesgos cotidianos que afrontan estos profesionales lejos de las cámaras.

De este contacto directo con el cuerpo militar, Levy ha rescatado una lección fundamental: la necesidad de proyectar serenidad en medio de una catástrofe. Según ha explicado, si las víctimas perciben alteración en los equipos de rescate, el pánico se multiplica y la situación desemboca en el caos absoluto.

Esta secuela incorpora además una vertiente íntima para el protagonista, que lidiará con las secuelas de un antiguo romance mientras se abre a una nueva ilusión sentimental. El proyecto tiene un significado especial para el intérprete en el ámbito personal, ya que marca su debut en la gran pantalla junto a su hija Kailey. Levy ha expresado un profundo orgullo por el desempeño de la joven, de la que ha destacado su solvencia en las secuencias de mayor carga dramática. Entre anécdotas del rodaje, ha recordado cómo ella misma le pedía espacio para interpretar a su manera frente a sus consejos, y le forzó así a comprender que en el set debía apartar su rol paternal para tratarla como a una compañera más.

Involucrado también en las labores de producción de la cinta, el actor ha elogiado la figura del director Eduardo Campoy, a quien ha descrito como «una leyenda» de la industria. De cara al futuro de la franquicia, ha adelantado que ya hay un libreto escrito para una tercera parte y ha manifestado su deseo de que la trama gire en torno a un terremoto, con la intención de visibilizar el drama humano que provocan estos desastres naturales.

Levy ha aprovechado para rendir homenaje a quienes trabajan en los servicios de rescate y emergencias, y ha subrayado que arriesgan su integridad de forma constante por el bienestar ajeno, una vocación excepcional que no está al alcance de cualquiera, según sus propias palabras.