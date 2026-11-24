Había mucha expectación por saber si el regreso de Ted Lasso estaba justificado. Sobre todo, tras una tercera temporada que parecía cerrar definitivamente el arco dramático del personaje interpretado por Jason Sudeikis. Y por más que la crítica haya recibido de forma tibia la presentación del equipo femenino del AFC Richmond, las Lady Greyhounds, los números no mienten: los últimos episodios han sido un éxito de audiencia y Apple TV ya la ha renovado para una quinta temporada.

El estudio lo confirmó oficialmente hace algunas horas, justo un mes después de la emisión del capítulo final del regreso del entrenador más querido de la pequeña pantalla. Según reveló Apple, la cuarta temporada de Ted Lasso fue el mayor lanzamiento de la historia de la compañía. Tal y como informa Nielsen, el estreno del pasado 5 de agosto de 2026 acumuló 296,6 millones de minutos vistos en Estados Unidos en sus dos primeros días, algo que ningún otro producto original de la marca tecnológica ha logrado jamás.

Los nuevos capítulos de la comedia creada por el propio Sudeikis, Bill Lawrence, Joe Kelly y Brendan Hunt marcaron la vuelta de Lasso a Richmond tras una elipsis temporal de tres años. Sin embargo, el personaje norteamericano no volvió a los terrenos de fútbol del viejo continente para entrenar de nuevo al equipo masculino, sino para afrontar el liderato del equipo femenino de segunda división. Abriendo así todo un abanico de nuevas tramas y personajes, con un enfoque aplaudido en ese sentido por la prensa especializada.

Apple renueva a ‘Ted Lasso’: las Lady Greyhounds volverán en la quinta temporada

La producción de la quinta temporada está prevista para comenzar en abril de 2027 y, aunque todavía no hay una fecha de estreno, todo apunta a que los nuevos episodios podrían llegar a Apple TV a lo largo de 2028.

Desde su estreno, la serie ha sido un fenómeno global, logrando ganar el galardón a la mejor serie de comedia en los Emmy por sus dos primeras temporadas. La clave residía principalmente en destacar por ser un producto alegre y con una visión optimista ante la vida, dentro de un mercado de ficciones solemnes de roles grises y atmósferas cargadas de tensión.

Aparte de Sudeikis, el resto del elenco incluye a Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Juno Temple (Keeley Jones), Brett Goldstein (Roy Kent), Brendan Hunt (Entrenador Beard) y Jeremy Swift (Leslie Higgins), entre otros.

El final de la cuarta temporada dejó varios frentes abiertos, como el ascenso de Alice Chilton (Tanya Reynolds) como técnica principal y a Roy Kent aceptando una oferta del Chelsea.

No será la única serie de fútbol que llegará al streaming

En el futuro, Ted Lasso no será la única serie de fútbol en el streaming. Paramount Plus estrenará en 2027 Days 1s, la serie producida por Cristiano Ronaldo y Matthew Vaughn que narrará los pasos de un joven futbolista que ficha por el Brentford FC y de su grupo de amigos de toda la vida.