Tamara Falcó ha dado la bienvenida a sus 45 años por todo lo alto. El viernes 20 de noviembre, coincidiendo con el día de su cumpleaños, su marido, Íñigo Onieva, quiso sorprenderla con una espectacular fiesta en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. El escenario elegido fue el exclusivo Vega Members Club, ubicado en plena Milla de Oro madrileña, donde los invitados disfrutaron de una cena que dio paso a una animada celebración en la que no faltaron los globos, las guirnaldas, el confeti y, sobre todo, las ganas de brindar por la cumpleañera. Sin embargo, parece que una sola fiesta no ha sido suficiente para celebrar la nueva edad de la marquesa de Griñón. Y es que, tan solo dos días después, Tamara ha vuelto a soplar las velas, esta vez en un ambiente mucho más íntimo y familiar.

Así lo ha compartido ella misma a través de sus redes sociales, donde ha dejado al descubierto algunos de los detalles de esta segunda celebración. Tal y como se puede ver en el vídeo compartido, en la cita estuvo arropada por varios de los pilares fundamentales de su vida, entre ellos su madre, Isabel Preysler, su hermano, Julio Iglesias Jr., y su primo, Álvaro Castillejo Preysler.

«Family celebration», escribía junto a esta historia de su perfil oficial de Instagram en la que aparecía ella misma soplando las velas de una tarta que llevaba en sus manos uno de los miembros del servicio doméstico. Íñigo Onieva no aparece en el vídeo, pero sí que fue el encargado de grabar la escena, ya que se le oye por detrás cantarle con ilusión el cumpleaños feliz a su mujer. «Es una chica excelente. […] Muy bien, mi amor», decía.

En las siguientes imágenes que compartió en la red social mencionada, Tamara también quiso desvelar que contaron con la colaboración de Federica Barbaranelli, escritora y fundadora de Federica & Co, para decorar la especial mesa de cumpleaños. Así como también degustaron una tarta de Balbisiana, una popular pastelería artesanal de Madrid conocida por sus trufas y servicio a domicilio con tiendas físicas y envíos a domicilio en la capital.

Pero este evento familiar no ha sido el único del que ha disfrutado Isabel Preysler con algunos de sus hijos esta semana. Y es que, sin ir más lejos, tan solo unas horas antes del cumpleaños de Tamara Falcó, algunos de ellos se reunieron en el Nuevo Teatro Alcalá para disfrutar del concierto de Julio José Jr. Allí, todos se mostraron unidos con un mismo objetivo: apoyar al artista en un concierto muy especial en el que recordó algunos de sus temas más emblemáticos y de su padre, Julio Iglesias.