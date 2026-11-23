El próximo 25 de diciembre se estrenará en la plataforma de streaming HBO Max la primera temporada de la nueva serie de Harry Potter y los fans de este fenómeno mundial están expectantes. Una nueva serie que se ha anunciado como una adaptación bastante fiel de las novelas de la saga creada por la escritora J. K. Rowling, la cual participa en esta ocasión como productora ejecutiva. En los últimos meses HBO ha ido anunciando a cuentagotas datos sobre la nueva serie como la fecha de estreno, la trama y, por supuesto, quiénes van a ser los integrantes del reparto. Este, por lo que ha trascendido, incluirá tanto a actores veteranos como John Lithgow que interpretará el papel de Albus Dumbledore y Peter Serafinowicz a Peeves, el travieso poltergeist que habita Hogwarts a jóvenes talentos como los tres actores que van a dar vida a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley.

Hay que tener en cuenta que este proyecto contempla seguir el recorrido de Harry Potter desde su ingreso a Hogwarts a los 11 años hasta su enfrentamiento final con Lord Voldemort. Por lo tanto, la producción de esta serie va a durar por lo menos una década y cada temporada estará basada en una de las siete novelas de la saga. En cuanto a las diferencias con las películas de Harry Potter que se estrenaron y triunfaron en la primera década de los 2.000, una de ellas será que los personajes tendrán edades parecidas a las descritas en las novelas de J. K. Rowling. Por ejemplo, personajes como Severus Snape será más joven que en las películas.

Los protagonistas de esta nueva serie sobre Harry Potter

En mayo de este año HBO ya anunció, después de un casting en el participaron más de 30.000 jóvenes actores, que los actores que darían vida a los personajes principales serían los siguientes: Dominic McLaughlin a Harry Potter, Arabella Stanton a Hermione Granger y Alastair Stout a Ron Weasley. Hay que tener en cuenta que el listón estaba muy alto porque en la mente de los espectadores todavía están las imágenes de sus predecesores: Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

En los últimos meses también se ha confirmado que el actor Kit Harington sustituirá a Nicholas Hoult en el papel de Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de la serie por problemas de agenda. Este papel lo interpretó el conocido actor Kenneth Branagh en Harry Potter y la cámara secreta.

También se ha confirmado que el actor John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore. Este personaje fue interpretado por el actor ya fallecido Richard Harris en las dos primeras películas y en las restantes el elegido fue Michael Gambon.

En cuanto al personaje de Draco Malfoy, el actor Lox Pratt dará vida a este desagradable personaje. En las películas este papel era interpretado por Tom Felton. El papel del padre de este personaje, Lucius Malfoy, será interpretado por el actor y músico Johnny Flynn. En las películas de Harry Potter, el personaje fue interpretado por Jason Isaacs.

Otros personajes de la nueva serie

La conocida actriz Janet McTeer dará vida a la profesora Minerva McGonagall, que era la subdirectora de Hogwarts y jefa de la casa Gryffindor. Este papel fue interpretado en las películas por la fallecida Maggie Smith.

En cuanto al papel de Severus Snape, el profesor de pociones y de defensa contra las artes oscuras, el actor Paapa Essiedu dará vida a este personaje. Hay que recordar que el fallecido actor Alan Rickman dio vida a este personaje en las películas. A Paapa Essiedu le hemos visto en producciones como Genie, Gangs of London y The Lazarus Project.

El actor Nick Frost interpretará a Rubeus Hagrid, el guardabosques de Hogwarts que más tarde fue el profesor de cuidado de criaturas mágicas. En las películas este papel fue interpretado por el fallecido Robbie Coltrane.

El actor Luke Thallon interpretará al profesor Quirinus Quirrell, el profesor de defensa contra las artes oscuras en la primera novela y película de la saga. Este personaje fue interpretado por el actor Ian Hart. En cuanto al personaje de Argus Filch, el estricto conserje de Hogwarts, el actor británico Paul Whitehouse ha sido el elegido. En las películas este papel fue interpretado por David Bradley en las películas.

La actriz Bel Powley interpretará el papel de Petunia Dursley, la tía de Harry y hermana de su fallecida madre, Lily Potter. Este personaje fue interpretado por la actriz Fiona Shaw. El actor Daniel Rigby interpretará a Vernon Dursley, el esposo de Petunia Dursley y tío de Harry Potter. En las películas este personaje era interpretado por el fallecido Richard Griffiths.

El actor Bertie Carvel dará vida a Cornelius Fudge, el ministro de Magia. En las películas este papel era interpretado por el fallecido Robert Hardy. También la actriz Katherine Parkinson interpretará a Molly Weasley, la madre de los gemelos, papel que en las películas fue interpretado por Julie Walters.

El extraño personaje de Peeves, el travieso fantasma de Hogwarts, será interpretado por el actor Peter Serafinowicz, conocido por su trabajo en Amandaland. Esta es una de las grandes diferencias con la película ya que en estas nunca apareció este personaje.

En cuanto a los papeles de los compañeros de Gryffindor de Harry Potter Seamus Finnigan, Parvati Patil y Lavender Brown serán interpretados por Leo Earley, Alessia Leoni y Sienna Moosah, respectivamente.

En cuanto al torpe y conflictivo Neville Longbottom, este papel será interpretado por el actor Rory Wilmot. El actor que le dio vida en las películas fue Matthew Lewis. En cuanto a su desagradable primo Dudley Dursley, le dará vida el actor Amos Kitson y fue interpretado en las películas por Harry Melling.

Por último, citaremos otros fichajes para la nueva serie: Louise Brealey interpretará a Madam Rolanda Hooch, Anton Lesser a Garrick Ollivander, los actores Tristan y Gabriel Harland a Fred y George Weasley, Ruari Spooner a Percy Weasley, Gracie Cochrane a Ginny Weasley, Warwick Davis al profesor Filius Flitwick, Leigh Gill al duende Griphook, Sirine Saba a la profesora de Herbología, Pomona Sprout; Richard Durden al profesor Cuthbert Binns y Bríd Brennan a Poppy Pomfrey, la enfermera de Hogwarts.