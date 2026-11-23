Un inesperado incidente sonoro de carácter sexual ha obligado a la BBC a pedir disculpas públicas y a requerir la intervención policial durante la emisión en directo de Strictly Come Dancing, la versión británica de Bailando con las estrellas. Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado sábado 21 de noviembre de 2026, mientras el emblemático concurso televisivo celebraba su tradicional gala especial desde el histórico Tower Ballroom de la ciudad costera de Blackpool.

El bochornoso episodio se produjo en un momento clave de la retransmisión, justo cuando la jueza Motsi Mabuse ofrecía su valoración al término de una de las coreografías. De manera repentina, unos evidentes gemidos de índole sexual comenzaron a resonar en el recinto durante aproximadamente diez segundos, y se colaron a través de los micrófonos de ambiente directamente en los hogares de millones de espectadores en todo el Reino Unido. Al percatarse de que el sonido procedía de la zona del público situada detrás de su mesa, Mabuse detuvo brevemente su intervención, miró a su alrededor con gesto de sorpresa y optó por tirar de humor para salir del paso: «No soy yo».

La gravedad de la interrupción, al tratarse de uno de los formatos familiares estrella de la televisión pública británica en horario de máxima audiencia, provocó una reacción inmediata tanto en el plató como en la cúpula de la corporación. Antes de dar paso a la tabla de clasificaciones del jurado en los compases finales del programa, la presentadora Emma Willis se dirigió a la audiencia visiblemente apurada para disculparse por cualquier interrupción de audio ocurrida anteriormente y por las posibles ofensas causadas.

De forma paralela, la organización del espacio contactó con las fuerzas de seguridad presentes en el recinto, que lograron localizar con rapidez el foco del sabotaje entre los asistentes. Un portavoz de la Policía de Lancashire confirmó posteriormente que recibieron una denuncia formal por parte de los responsables del evento, que procedieron a confiscar un teléfono móvil en el lugar de los hechos. La Policía mantiene abierta una investigación para determinar si el incidente constituye algún tipo de ilícito penal.

Por su parte, la BBC emitió un comunicado oficial reiterando sus disculpas a los espectadores que pudieran haberse sentido ofendidos durante el directo. Asimismo, la cadena confirmó la apertura de una investigación interna para esclarecer cómo pudo burlarse el control de seguridad y sonido, al tiempo que anunció que el audio alterado será editado y eliminado en la versión a la carta disponible en su plataforma digital, BBC iPlayer.

El ‘influencer’ detrás del sabotaje

Aunque las autoridades mantienen la reserva propia de las pesquisas en curso, todas las miradas apuntan hacia Daniel Jarvis, un conocido influencer británico de 38 años, popular en redes bajo el alias Jarvo69, especializado en boicotear grandes eventos deportivos y retransmisiones en vivo. El propio Jarvis retransmitió en directo a través de sus perfiles sociales el momento exacto en el que ejecutaba la broma mediante una llamada telefónica al dispositivo oculto en el salón de baile.

Durante su emisión en redes, el creador de contenido se mostró contrariado por un ligero retraso en la señal que hizo que el audio sonara durante el turno de palabra de Motsi Mabuse, ya que su intención original era interrumpir al juez Craig Revel Horwood a modo de supuesta protesta por la severidad de sus críticas hacia los concursantes. Jarvis llegó incluso a intentar realizar una segunda llamada, más avanzada la gala, para repetir el sabotaje, aunque en esa ocasión la comunicación no llegó a completarse.

No es la primera vez que este individuo pone en jaque a la cadena pública británica con una maniobra idéntica. En enero de 2023, Jarvis ya reivindicó la autoría de una interrupción con sonidos pornográficos durante la retransmisión en directo de un partido de la FA Cup en el programa Match of the Day presentado por Gary Lineker, un incidente que también obligó entonces a la BBC a pedir disculpas y a reforzar sus protocolos ante el riesgo de intrusiones en sus emisiones en vivo.