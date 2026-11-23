Es común ver en los supermercados diversos tipos de colores en las bandejas de la carne. Negro, amarillo, rojo o blanco son los más normales de encontrar, generando dudas a los consumidores por si se tratan de códigos de calidad o de procedencia de los cortes.

Realmente, el color de la bandeja no ofrece datos técnicos de la pieza del interior, por lo que es de vital importancia emplear el criterio propio para comprar una buena pieza. El color de las bandejas de carne no está regulado por ley ni garantiza la calidad o frescura del producto: responde únicamente a estrategias de marketing y organización visual de cada supermercado.

La representación de cada color

Las empresas utilizan las diferentes tonalidades como herramientas de marketing y para diferenciar las distintas líneas de los productos. En el caso de las bandejas negras, la intención de las marcas es presentar cortes seleccionados, carnes maduras, sumando una gama premium. El negro genera un gran contraste con el rojo de la carne, transmitiendo intensidad, exclusividad y de esta forma justificando un precio mayor.

Las bandejas amarillas se emplean para productos de consumo diario como aves o lotes en promoción. Visualmente, el amarillo llama la atención, lo que lo hace una gran opción para ofertas o diferenciar tipos de carne.

El blanco en las bandejas se usa para la línea estándar, cortes tradicionales y un envasado básico. Se le atribuye un formato más neutro y económico para el comercio, habitual en la compra diaria.

¿Cómo ver la calidad de una carne?

La clave de la calidad y el origen del corte está en el envasado, pero evidentemente no en el color de la bandeja. En cuanto a calidad, una pieza de una bandeja negra puede tener la misma calidad que una envasada en una bandeja blanca.

Para comprobar la calidad, es obligatorio revisar el etiquetado. La fecha de caducidad, la denominación de origen del corte, el origen y el porcentaje de carne en productos picados. La visualización del propio producto es determinante. Los expertos recomiendan buscar vetas finas de grasa intramuscular (marmoleado) que aportan jugosidad, que la grasa exterior tenga un tono blanco o cremoso, nunca amarillento ni reseco.

Las bandejas con exceso de jugo en el fondo o con el plástico abombado, ya indican una pérdida de hidratación o fallos en la cadena de frío.