La radio digital terrestre de ámbito estatal se emitirá en España solo con DAB+. Lo fija el Real Decreto 958/2026, que el BOE publicó el 5 de noviembre y que entrará en vigor el 6 de febrero de 2027.

El cambio afecta a la radio digital que se recibe por antena. El decreto obliga además a RTVE a ampliar su cobertura por fases. También eleva de seis a doce el máximo de canales de las redes que emitan solo en DAB+.

También prepara la radio para recibir alertas de emergencia. El Consejo de Ministros lo aprobó el 3 de noviembre, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital.

Qué es DAB+

DAB+ es la evolución de DAB, la tecnología de radio digital terrestre que se usa hasta ahora. Según la nota del Ministerio, aprovecha mejor el espectro y mejora la codificación del audio.

Eso hace la señal más resistente a las interferencias. También permite sonido multicanal o envolvente, un formato más avanzado que el estéreo.

Además, los receptores pueden mostrar texto e imágenes en su pantalla. El decreto fija que las emisiones DAB+ usen la codificación de audio MPEG HE-AACv2.

Sin apagado de por medio

El Ministerio subraya que el paso será sencillo. Bastará con que los operadores de la red de difusión adapten la codificación de la señal.

No hace falta una nueva tecnología de transmisión. Tampoco establece el decreto fases de «apagado» de DAB.

Según el Ministerio, los receptores más modernos ya traen esta tecnología. Ni el decreto ni la nota detallan qué pasará con los aparatos que solo reciben DAB.

Tampoco tocan la FM: la norma se limita a la radio digital terrestre.

El doble de canales

Una de las novedades más prácticas está en la capacidad. Según el texto del BOE, cada red que emite en DAB puede llevar un máximo de seis canales de radio.

Cuando una red pasa a emitir solo en DAB+, ese máximo sube a doce. Es decir, el máximo de canales de la red se duplica.

Los titulares también podrán usar parte de su capacidad para otros servicios, distintos de la radio. El límite es el 20 % de la capacidad que tienen asignada.

Los plazos de RTVE

El decreto amplía las obligaciones de cobertura de RTVE en su red de radio digital. Los plazos se cuentan desde la entrada en vigor, el 6 de febrero de 2027.

A los seis meses tendrá que llegar al 50 % de la población. A los 18 meses, al 70 %, con al menos la mitad de la población de cada capital de provincia. En ese plazo tendrá que cubrir también el 50 % de las autopistas y autovías.

A los 30 meses, la cobertura tendrá que alcanzar al 80 % de la población. Ahí se incluyen al menos el 70 % de las localidades de más de 25.000 habitantes. También el 70 % de las autopistas y autovías.

Alertas en la radio

La otra gran novedad es el sistema de alerta automática de seguridad, conocido como ASA por sus siglas en inglés. Según el Ministerio, permite a las autoridades enviar avisos urgentes específicamente a las zonas afectadas por una emergencia.

Esos avisos se reciben automáticamente en los receptores DAB+ compatibles. El decreto obliga a los gestores de las redes que emitan íntegramente en DAB+ a garantizar que puedan gestionar y enviar estas alertas.

Los gestores de las redes estatales y autonómicas del servicio público que puedan enviar alertas deberán poner esa capacidad a disposición de las autoridades responsables.

Coches, comunidades y emisoras locales

El Ministerio recuerda que la normativa europea exige receptores compatibles con DAB+ en todos los vehículos nuevos que se comercializan en la UE.

En una primera fase, el DAB+ solo será obligatorio para la radio de ámbito estatal. Las emisoras autonómicas y locales podrán adoptarlo de forma voluntaria.

Más adelante, cada comunidad autónoma decidirá a partir de qué fecha todas las emisiones de su territorio serán solo en DAB+.

El mismo mes, el Gobierno aprobó otro cambio para los hogares: el internet fijo mínimo garantizado pasará a 100 megas en 2027.

La forma de recibir la señal ha cambiado mucho en pocas décadas. En 1962, un satélite llevó la televisión en directo a través del Atlántico. Y en Campillo de Deleitosa (Cáceres), el teléfono no llegó hasta 1957.

La información procede del Real Decreto 958/2026 (BOE del 5 de noviembre de 2026) y de la nota del Ministerio para la Transformación Digital (3 de noviembre de 2026).

Crédito de la imagen: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.