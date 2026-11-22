El internet fijo mínimo que garantiza la ley en España pasa de 10 a 100 megas. El cambio llega el 1 de enero de 2027, con el nuevo Reglamento del Servicio Universal de telecomunicaciones.

Lo aprueba el Real Decreto 1026/2026, que el BOE publicó el 19 de noviembre. Además de la velocidad, cambia quién presta el servicio y quién puede pedirlo. También prevé un descuento del 25 % para los hogares con Ingreso Mínimo Vital, que aplicarán los operadores sin tarifas asequibles.

El Servicio Universal es un derecho de cualquier persona, con independencia de dónde viva. Garantiza una línea fija de teléfono y una conexión fija a internet con una calidad mínima y a un precio asequible.

De 10 a 100 megas

El texto del BOE fija la velocidad mínima en 100 megabits por segundo de bajada. La de subida se fija en 5. Hasta ahora, el mínimo garantizado era de 10 megas de bajada.

El decreto recuerda que desde 2023 se cumplió el objetivo legal de universalizar el acceso a 100 megas a precios asequibles. La norma sube el mínimo garantizado a ese nivel.

Según el Ministerio para la Transformación Digital, España será el primer país de Europa con esa velocidad dentro del Servicio Universal. El decreto añade que estará entre los primeros del mundo, junto con Corea del Sur.

Treinta días para conectar

El reglamento también pone plazo a la conexión cuando no haya operador designado. En los inmuebles donde ya den servicio según su oferta comercial, los operadores tendrán treinta días naturales como máximo desde la solicitud. Solo hay excepción por causas objetivas, ajenas al operador y acreditadas.

Si el operador se pasa del plazo sin fuerza mayor ni culpa del cliente, el decreto le obliga a compensarle de forma automática: no le cobrará una cuota mensual de la conexión por cada mes o fracción de retraso.

Hasta ahora, el Servicio Universal lo prestaba un único operador designado. Según el Ministerio, ese papel lo ha tenido históricamente Telefónica, designada hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cuando entre en vigor el reglamento, y una vez publicada una orden ministerial que lo establezca, todos los operadores atenderán las solicitudes donde tengan cobertura. La nota del Ministerio precisa que Telefónica deberá mantener las ofertas del Abono Social actual.

Descuento con el Ingreso Mínimo Vital

La otra novedad está en el precio: las tarifas rebajadas se amplían a todos los hogares que cobran el Ingreso Mínimo Vital. El Ministerio calcula que podrían beneficiarse unos 2,4 millones de personas, en cerca de 800.000 hogares.

Todos los operadores, salvo los que la CNMC declare exentos, tendrán que ofrecer tarifas asequibles. La CNMC revisará las de cada uno. Si concluye que un operador no las tiene, este deberá ofrecer a esos hogares abonos sociales un 25 % más baratos que el precio medio de mercado.

Habrá un abono social para el teléfono fijo, otro para el internet fijo y uno que junta los dos. El precio medio lo calcula cada año la CNMC, tanto el del alta como el de la cuota mensual.

El descuento tardará más

Esa rebaja no llegará el 1 de enero. Según el decreto, la CNMC tiene hasta seis meses desde la entrada en vigor para fijar por primera vez el precio medio. Después, los operadores tienen un mes para enviarle sus tarifas para rentas bajas.

La CNMC dispone entonces de hasta cuatro meses más para decidir quién tiene tarifas asequibles. Los que no las tengan contarán con otro mes para empezar a ofrecer el abono con la rebaja.

En total, el descuento puede tardar hasta un año en llegar. Mientras tanto, Telefónica deberá mantener las ofertas vigentes del actual Abono Social, según el Ministerio.

También para pymes y ONG

Según el decreto, el Servicio Universal dejará de ser solo para consumidores. Cuando entre en vigor, también podrán pedirlo las microempresas, las pymes y las organizaciones sin ánimo de lucro.

En accesibilidad, todos los operadores tendrán que ofrecer suficientes teléfonos adaptados a personas con discapacidad. También deberán incorporar el Texto en Tiempo Real (RTT). Según el Ministerio, facilita la comunicación a personas con dificultades auditivas o del habla.

Más 5G en el campo

El 16 de noviembre, el Ministerio publicó la propuesta de resolución definitiva que adjudica 17,46 millones de euros a Orange y Telefónica. Son para llevar el 5G a zonas rurales sin cobertura 4G ni 5G. Orange instalará 82 emplazamientos para 230 zonas, y Telefónica, 47 para otras 128.

Llevar la conexión a los pueblos es una historia larga. En Campillo de Deleitosa (Cáceres), el teléfono no llegó hasta 1957, según recuerdan sus vecinos. La centralita la llevaba Paca, la primera telefonista del pueblo.

Dentro de casa también cambia el uso de la conexión, y la CNMC ha medido cuántos hogares comparten las claves de sus plataformas. Y para repartir la señal por la casa ya se venden en España routers WiFi 8.

La información procede del Real Decreto 1026/2026 (BOE del 19 de noviembre de 2026). También, de las notas del Ministerio para la Transformación Digital (16 y 17 de noviembre de 2026).

Crédito de la imagen: Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.