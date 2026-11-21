Uno de cada ocho hogares españoles que usan plataformas de pago recurre a las claves de un familiar o de un amigo. Lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su último Panel de Hogares: en el segundo trimestre de 2026, el 12,5 % de esos hogares usó una cuenta prestada.

El dato aparece en una encuesta que también confirma otra cosa: pagar por ver contenidos en internet ya es mayoritario en España. Siete de cada diez hogares con conexión, en concreto el 69,8 %, usaron plataformas audiovisuales de pago en ese trimestre.

La CNMC lo ha publicado el 20 de noviembre de 2026 en una nota de prensa. Los datos corresponden al segundo trimestre del año.

Cinco años de datos

La evolución se ve bien en la serie que acompaña la nota. En el segundo trimestre de 2022, el 58,3 % de los hogares con internet usaba plataformas de pago. Un año después la cifra bajó una décima, al 58,1 %.

A partir de ahí empezó a subir. Llegó al 61,9 % en el segundo trimestre de 2024 y al 63,1 % en el de 2025.

El salto grande ha llegado este año. Con el 69,8 %, el uso ha subido casi siete puntos en un año. Es el mayor salto entre los cinco datos del gráfico.

Tres formas de entrar

La encuesta preguntó a los hogares cómo acceden a esas plataformas, y podían marcar más de una respuesta. La forma más habitual es la directa: el 61,6 % de los hogares usuarios contrató el servicio con la propia plataforma.

El 44 % las tenía incluidas en el paquete de su proveedor de internet.

Y luego está el 12,5 % que usó las claves de un familiar o de un amigo. La CNMC no detalla en qué plataformas ocurre, ni si esos hogares pagan además alguna otra.

Las respuestas no se excluyen, y por eso los tres porcentajes suman más de 100. Un mismo hogar puede combinar varias de esas vías.

Dos de cada tres usan varias

Ese reparto encaja con otro dato de la nota: lo habitual ya es tener varias plataformas a la vez. El 65,8 % de los hogares que las usan recurrió a dos o más servicios.

Uno de cada cuatro hogares, el 25,8 %, usó dos plataformas. El 18,1 % vio contenidos en tres diferentes, y uno de cada cinco, el 21,9 %, en cuatro o más. Solo el 34,2 % se quedó con una única plataforma.

Netflix sigue en cabeza

La CNMC también preguntó qué aplicación se usó más en cada casa. Netflix sigue en cabeza en España: el 46,6 % de los hogares usuarios dijo que es la que más consumió.

Muy por detrás aparecen Amazon Prime Video, con el 19,4 %, y Movistar Plus+, con el 18,6 %. Entre las tres suman el 84,6 % de las respuestas.

La tele de siempre aguanta

Hay un dato que pone en su sitio al vídeo por internet. Por tiempo de consumo, lo que más se ve sigue siendo la TDT de toda la vida.

Según la CNMC, las personas encuestadas le dedican de media 2 horas al día entre semana. Los fines de semana y festivos sube a 2,3 horas. Los servicios de vídeo bajo demanda quedan en segundo lugar.

El gráfico de la nota pone cifras a esa diferencia. En días laborables, el vídeo bajo demanda se queda en una hora diaria y las plataformas para compartir vídeos, en 0,8 horas. Los canales exclusivos de la televisión de pago registran 0,7 horas.

El fin de semana, el vídeo bajo demanda llega a 1,6 horas al día. Los canales de pago y las plataformas de vídeos compartidos alcanzan una hora cada uno.

Más de 6.000 hogares

El Panel de Hogares es una encuesta semestral que la CNMC hace a hogares y personas. Además de preguntar, analiza las facturas de los servicios.

No se limita a la televisión: recoge datos de telecomunicaciones, servicios audiovisuales, energía, servicios postales y transporte, entre otros mercados que supervisa el organismo. Los resultados se pueden consultar en su portal de datos, CNMCData.

La oleada de este estudio se hizo en el segundo trimestre de 2026, con 6.009 hogares y 8.853 personas.

Las plataformas de pago también se mueven en otros terrenos: Spotify ya deja a los autores que se autoeditan convertir su libro en audiolibro con voces en español. Y en el App Store ya se conocen las finalistas a mejor app del año.

Y para el frío que llega, la DGT ha cambiado los colores del estado de las carreteras por nieve.

La información procede de la nota de prensa de la CNMC del 20 de noviembre de 2026, con datos del segundo trimestre del año.

Crédito de la imagen: CNMC.