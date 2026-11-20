Una app lee en voz alta libros y documentos con voces de inteligencia artificial. Otra convierte el iPhone en una cámara retro, y una tercera avisa de qué ventanilla elegir en el avión. Las tres optan al premio a la mejor app del año para el iPhone.

Apple ha publicado la lista de finalistas de sus premios a las mejores apps del año, los App Store Awards de 2026. Son 45 apps y juegos, elegidos por el equipo editorial del App Store de todo el mundo. Los ganadores se conocerán en las próximas semanas.

Lo anunció el 18 de noviembre en su sala de prensa. Hay categorías para el iPhone, el iPad, el Mac, el Apple Watch, el Apple TV, las gafas Vision Pro y Apple Arcade. Y dos más de impacto cultural.

Voces de IA en el iPhone

La primera candidata es ElevenReader, de la empresa de voces sintéticas ElevenLabs. Apple la elige por leer los textos en voz alta con voces generadas por IA que suenan «sorprendentemente naturales».

Según su ficha en el App Store, es gratis y convierte en audio libros, PDF, documentos y artículos. Presume de más de 1.000 voces de IA para elegir narrador.

La segunda es (Not Boring) Camera, que según Apple transforma el iPhone en una cámara retro personalizable. Curiosamente, sus creadores la venden justo al revés que la primera. Prometen fotos sin IA ni procesado excesivo, con grano natural y exposiciones con aspecto de película.

La tercera, Raylie, muestra un recorrido guiado personalizado para cada vuelo. Basta con añadir la tarjeta de embarque. La app arma una cronología del vuelo con amaneceres, auroras o ciudades, e indica en qué lado conviene sentarse.

Ajedrez y buceo, entre los juegos

Para juego del año en el iPhone compite BALL x PIT, que según Apple rompe moldes en los puzles de ladrillos. También DAVE THE DIVER, que lleva a explorar las profundidades del océano.

El tercero es Gambonanza, que publica en el App Store Stray Fawn. Reinventa las reglas del ajedrez en un tablero diminuto, con más de 150 gambitos que cambian las normas. En España cuesta 6,99 euros.

En el iPad compiten Cosmos, un tablero de ideas, y Kiddopia, un espacio para que los niños aprendan y jueguen. La tercera es Mockup, que ayuda a diseñar webs y apps. Los juegos son Aniimo, Arknights: Endfield y Where Winds Meet.

Portapapeles y tareas en el Mac

En el Mac, las finalistas son tres apps para el trabajo diario. Paste potencia el portapapeles, Things 3 simplifica las tareas y Ulysses facilita escribir documentos con estilo.

Entre los juegos de Mac están Big Walk, Blue Prince y Crimson Desert. Este último es un vasto mundo de fantasía asolado por la guerra.

Del reloj al salón

Para el Apple Watch compite Bevel, que convierte los datos de actividad física en recomendaciones. Le acompañan Moonlitt, que sigue las fases lunares, y StressWatch, que mide el estrés en tiempo real.

En el Apple TV están Letterboxd, Pocket Casts y Case Solved: The London Files. Este último mezcla puzles de lógica con un asesinato de novela negra.

En las gafas Vision Pro compiten Adobe Premiere, la app de béisbol MLB y Museas. Esta convierte el salón en una galería de arte. Los juegos para las gafas son Cueva de las Manos, Ping Pong Club y Spatial Ops.

En Apple Arcade, el servicio de juegos por suscripción, compiten Perchang World, PowerWash Simulator y La casita de Pusheen.

Subtítulos para quien no oye bien

La lista de impacto cultural es la más curiosa. En ella está Hearing Buddy, que según Apple ayuda a seguir las conversaciones a las personas sordas o con pérdida de audición.

Su ficha explica que la creó una persona con hipoacusia y que pasa a texto lo que se dice, gratis y sin límite. Los subtítulos se generan en el propio aparato y funcionan sin internet. Una opción de precisión mejorada, que hay que activar, usa la nube.

En esa categoría también están Brilliant, para aprender matemáticas y ciencia, y chilli, para facilitar la acción política a favor del planeta. Karrot fomenta la economía circular entre vecinos. Completan la lista setlog y Unedo, que convierte el aprendizaje del español en un viaje cultural.

Entre los juegos de impacto cultural, PancitoMerge celebra la cocina de México. Spilled! convierte en un juego la limpieza de ríos contaminados. Les acompañan and Roger, Consume Me, Sago Mini Jinja’s Garden y Tiny Bookshop.

Los ganadores, en unas semanas

Carson Oliver es el vicepresidente del App Store de Apple. «Estos desarrolladores están redefiniendo la forma en que nos relacionamos, creamos y experimentamos el mundo», dice.

Apple no ha dado fecha para los ganadores. Solo dice que se anunciarán en las próximas semanas.

Hace unos días contamos otra historia de apps. Una joven de 20 años creó una app para el iPad que borra el temblor al dibujar. Lo hizo porque su abuela lo sufría.

Las voces de IA también llegan a los libros. Spotify ya deja a los autores españoles que se autoeditan convertir su libro en audiolibro gratis. Y Google ha anunciado que Gemini puede llamar por teléfono, revisar facturas y hacer la compra.

La información procede del comunicado de Apple del 18 de noviembre de 2026. Los precios y funciones de las apps, de sus fichas en el App Store de España.

Crédito de la imagen: Apple.