Quien cambie un coche de gasolina o diésel por uno 100 % eléctrico puede cobrar un dinero extra que poca gente conoce. No es una ayuda pública: es la venta del ahorro de energía que genera ese cambio.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que, con las reglas nuevas, la compensación puede ir de 500 a 3.000 euros en los casos más favorables. Lo explica en una nota de prensa del 18 de noviembre de 2026.

Ese dinero llega a través de los Certificados de Ahorro Energético, conocidos como CAE. Según la OCU, son compatibles con el Plan Auto+ y con las ayudas fiscales.

Qué es un CAE

Un CAE es un certificado oficial que reconoce el ahorro de energía de una mejora concreta. Puede ser cambiar la caldera, aislar la casa o sustituir el coche, explica la OCU en su campaña sobre los CAE.

Las compañías energéticas tienen que cumplir cada año unos objetivos de ahorro. Si no llegan, pagan al Fondo Nacional de Eficiencia Energética por cada megavatio hora que falte.

Según la OCU, la propuesta para 2026 es que ese pago sea de 198,62 euros por megavatio hora. Por eso les sale a cuenta comprar los ahorros que generan los particulares a un precio menor.

El sistema funciona desde el 26 de enero de 2023. Lo regula el Real Decreto 36/2023.

Lo que cambió en julio

El 4 de agosto, el BOE publicó una resolución de la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética, del Ministerio para la Transición Ecológica, fechada el 30 de julio. Divide la ficha del coche eléctrico en dos: una para particulares, la TRA050.P, y otra para empresas.

La resolución da dos novedades clave para los particulares. Ahora se pueden usar los kilómetros reales que hizo el coche viejo en el último año, en lugar de una media nacional.

Además, la fórmula premia la sustitución de los coches más antiguos. Lo hace con un multiplicador que sube con la edad del vehículo retirado.

El factor de la antigüedad

La ficha fija ese multiplicador en 1,1 para los coches de 10 a 15 años. Sube a 1,15 entre 15 y 20 años, a 1,2 entre 20 y 25, y a 1,25 entre 25 y 30.

Los que superan los 30 años llegan a 1,3. La tabla de la ficha relaciona cada tramo de edad con el décimo carácter del número de bastidor.

Para los kilómetros, la referencia de un turismo es de 12.295 al año, la media de 2024 según la DGT. Quien quiera usar sus kilómetros reales debe acreditarlos con las ITV. Si pasan de esa cifra, el cálculo sube.

En el cálculo también pesan el combustible del coche sustituido y el consumo homologado del eléctrico nuevo. Para ello remite a la base de datos del IDAE y a una tabla de consumos de referencia.

Los requisitos para cobrar

El coche que se retira tiene que haber sido del mismo dueño durante más de dos años. Los dos coches deben estar a nombre de la misma persona, salvo algunos casos de renting o leasing. Además, el nuevo tiene que ser de la misma categoría que el retirado.

El viejo se vende o se lleva al desguace en un plazo concreto: desde tres meses antes hasta seis meses después de recibir el nuevo. Además, debe haber tenido la ITV en vigor al menos nueve de los últimos 12 meses.

No vale si el coche viejo fue declarado siniestro o no tiene permiso de circulación. Tampoco si el eléctrico ya cobró CAE antes, ni si la venta es entre personas que conviven.

Esta ficha es solo para particulares. Si el vehículo se usa en una actividad económica, corresponde la de empresas. En su declaración, el dueño asegura que no lo usará para trabajar en los dos años siguientes.

De 550 a 3.000 euros

Según la OCU, han surgido operadores, plataformas e incluso concesionarios que tramitan la venta de los CAE. Algunos ofrecen cantidades fijas de entre 550 y 1.000 euros. En su campaña, la OCU estima entre 500 y 900 euros para un coche eléctrico, según la certificación y la negociación.

Los 3.000 euros quedan para los casos más favorables: quien retire un coche muy antiguo y demuestre muchos kilómetros. Por eso la organización aconseja pedir un cálculo personalizado antes de ceder los CAE.

También pide prudencia al firmar. Hay que saber cuánto se va a cobrar, qué gastos de gestión se aplican y qué pasa si la certificación no sale adelante.

Ojo con la caducidad

La OCU recuerda que los CAE deben conseguirse dentro de los tres años siguientes a la mejora que los genera. Quien compre un eléctrico en diciembre de 2026 tendría, en principio, como tope diciembre de 2029.

Por eso aconseja moverse con meses de margen. Si se acerca demasiado la fecha, puede que ninguna empresa quiera ese ahorro.

La organización cree que miles de personas compraron un eléctrico desde 2023 y no saben que pueden cobrar por ello. Otras lo cedieron sin información suficiente.

Antes de comprar, conviene mirar también lo que gastará cualquier aparato en casa. Según un estudio de Censuswide encargado por Samsung, solo el 14 % de los españoles encuestados mira cuánto gastará un electrodoméstico antes de comprarlo. Y si el pago se hace por internet, ojo con los engaños: la justicia europea obliga al banco a devolver primero el dinero robado con phishing.

En la carretera, la DGT ha cambiado los colores del estado de las vías por nieve, niebla y viento.

La información procede de la nota de prensa de la OCU del 18 de noviembre de 2026, de su campaña sobre los CAE y de la resolución del 30 de julio de 2026 publicada en el BOE el 4 de agosto.

Crédito de la imagen: IDAE.