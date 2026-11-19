La DGT ha cambiado los colores del estado de las carreteras. Valen para la nieve, la niebla densa y el viento fuerte.

Ahora son cuatro niveles: amarillo, naranja, rojo y negro. Siguen la línea de los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con un código propio de cuatro colores.

Lo ha anunciado el Ministerio del Interior este 19 de noviembre de 2026 en una nota de prensa. Coincide con el arranque de la campaña de vialidad invernal 2026-2027. Según Tráfico, el objetivo es dar un mensaje más claro a los ciudadanos.

Cuando no hay incidencias o no se alcanzan los umbrales mínimos, la carretera queda en estado blanco.

Así son los cuatro niveles

El primero es el amarillo, o afectado. Indica que el tiempo empieza a afectar a la circulación. En este nivel Tráfico da recomendaciones, a modo de preaviso.

El segundo es el naranja, o dificultado. La circulación ya está condicionada y se imponen restricciones y limitaciones.

El tercero es el rojo, o adverso. La circulación está muy condicionada y las restricciones son más estrictas que en el naranja.

El último es el negro, o intransitable. Supone el corte total de la carretera, porque no se puede garantizar la seguridad de quien circula por ella.

La instrucción de Tráfico fija los umbrales para activar cada estado en los tres fenómenos: nieve, niebla densa y viento. La nota no detalla esas cifras.

Adiós al nivel verde

Hasta ahora, la DGT explicaba los niveles de nieve con otros cuatro colores: verde, amarillo, rojo y negro. Así aparecen en la infografía que acompañaba sus notas de prensa por nevadas.

En ella, el verde era «comienza a nevar» y el amarillo, «poco cubierto». El rojo correspondía a la carretera cubierta y el negro, a la nieve de mucho espesor.

En el nuevo código el verde ya no está y entra el naranja. Tráfico ya usaba los avisos naranja y rojo de AEMET para recomendar no viajar, según su directriz de la campaña 2022-2023.

Los paneles de la autovía

Muchas autopistas y autovías tienen paneles de mensaje variable. Esos carteles electrónicos mostrarán el nivel de vialidad y las restricciones de cada tramo.

Si la nieve dificulta la circulación, hay que dejar libres los carriles izquierdos. Son para los vehículos de emergencia y las quitanieves. Los paneles pueden prohibir adelantar y obligar a ir por el carril derecho.

En los tramos de tres o más carriles por sentido se podrá usar también el carril contiguo al derecho.

Tres tramos sin cadenas

La nota señala tres tramos de autovía especiales. En ellos solo se permite circular con neumáticos de invierno. Y en estado rojo se prohíben las cadenas, porque hay túneles seguidos.

El primero está en la A-23, en Huesca, entre los kilómetros 374,5 y 395,1. El segundo, en la A-67 en Cantabria, entre los kilómetros 135,4 y 175,2. El tercero está en la A-6, en Lugo, entre los kilómetros 406,3 y 455.

El estado de las carreteras está en la web de la DGT y en su servicio eTraffic. También en la cuenta @DGTes de X, en el teléfono 011 y en los boletines de radio y televisión.

1.469 quitanieves en marcha

El mismo día, el Ministerio de Transportes ha presentado sus medios en otra nota de prensa. Cuenta con 1.469 quitanieves para los 26.564 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado.

De ellas, 1.438 son de empuje, con una cuña que aparta la nieve hacia los lados de la vía. Las otras 31 son dinámicas, de turbina, para las grandes acumulaciones de los puertos de montaña y las zonas altas.

Para derretir el hielo hay 250.771 toneladas de fundentes, sobre todo sal. Se guardan en 326 depósitos y 623 silos. Además, 519 depósitos pueden almacenar hasta 20 millones de litros de salmuera.

Aparcamientos para 11.670 camiones

La campaña dura hasta el 30 de abril de 2027. Tiene un presupuesto de 72,9 millones de euros. En ella trabajan 3.600 personas del Ministerio y de las empresas de conservación.

Transportes tiene además 37 zonas de aparcamiento de emergencia para vehículos pesados, con sitio para 11.670. La mayor está en Boceguillas, en la A-1, con 700 plazas.

Le siguen Belinchón, en la A-3, con 681, y Villariezo, en la A-1, con 600. En la A-6 están Villalpando, con 590, y Arévalo-Martín Muñoz de la Dehesa, con 550.

El dispositivo funciona las 24 horas y sigue el tiempo en coordinación con AEMET. Trabaja con la DGT, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y activa sus protocolos según el nivel de alerta.

En la campaña anterior hubo más de 35.000 tratamientos preventivos, según Transportes. Y más de 6.000 curativos, con la nieve o el hielo ya en la vía.

La prioridad son las autopistas y las autovías con más tráfico. También los accesos a las capitales y a los municipios de más de 20.000 habitantes.

El dato llega también al navegador

La DGT no solo informa por radio y en su web. En sus avisos por nieve recuerda que los navegadores reciben el dato en tiempo real. Lo hacen a través de su punto de acceso nacional de información de tráfico.

Antes de salir, Tráfico pide consultar la previsión y el estado de la carretera. Si se pasa por zonas con nieve, hay que llevar neumáticos de invierno, de todo tiempo o cadenas.

Para el viaje también cuenta llevar el móvil con batería. Google, Samsung y Apple coinciden en un consejo para que dure más años.

El frío también se nota en casa. Una arquitecta explica por qué cambiar la caldera cuando la casa ya está fría es uno de los errores más caros. Y los expertos en climatización coinciden en que la humedad ideal dentro de casa está entre el 40 y el 60 %.

La información procede de las notas de prensa de los Ministerios del Interior y de Transportes del 19 de noviembre de 2026. Los colores anteriores proceden de la infografía de la DGT y de su directriz de la campaña 2022-2023.

Crédito de la imagen: DGT.