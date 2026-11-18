El 34,4% de los hogares españoles cree que necesita realizar reformas en su vivienda para mejorar la eficiencia energética, según la «Encuesta de Condiciones de Vida» que elabora anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio, publicado a partir de una muestra de aproximadamente 72.000 personas encuestadas durante 2025, revela que sólo el 19,5% de los hogares reside en inmuebles donde se ha realizado alguna actuación para mejorar la eficiencia energética durante los últimos cinco años. Mientras, un 34,4% de los hogares asegura que no se han llevado a cabo reformas, a pesar de considerarlas necesarias.

Las diferencias son significativas función del nivel de ingresos. Así, el 41% de los hogares con rentas más bajas afirma que su vivienda requiere mejoras, frente al 25,3% de las familias con mayores ingresos. Esta brecha se amplía todavía más en los inmuebles antiguos: entre los hogares con menos recursos que residen en viviendas construidas antes de 1960, el porcentaje alcanza el 51,2%, mientras que entre los de rentas más elevadas se sitúa en el 27,5%. «Quienes menos tienen, son también quienes viven en peores condiciones, con más dificultades para mejorar su situación», ha señalado José Javier López, director de EAPN España, sobre los resultados de la Encuesta.

El consejo de una arquitecta sobre el cambio de caldera

Lourdes Treviño, arquitecta de Freehand Arquitectura, explica por qué muchas de las medidas que se suelen adoptar para combatir el frío no solucionan realmente el problema. «Cuando una casa es fría, lo habitual es cambiar la caldera o añadir aparatos de climatización. Es uno de los errores más caros y frecuentes», advierte, según recoge La Vanguardia.

Una de las principales fuentes de pérdidas energéticas e encuentra en las fachadas y las cubiertas. En España, hasta que entró en vigor la normativa sobre aislamiento térmico de 1979, no era obligatorio aislar estos elementos. Por lo tanto, en muchas viviendas construidas antes de esa fecha, la mayor parte del calor se pierde a través de las paredes y techos. Según diversos estudios, aproximadamente un 25% del calor se escapa por el tejado y un 35% a través de los muros. Los cristales y el suelo representan otro 10% de las pérdidas, mientras que el 20% restante corresponde a la renovación del aire y a los puentes térmicos.

Esto permite entender por qué una habitación puede resultar fría aunque el aire esté caliente. La sensación de confort no depende exclusivamente de la temperatura que indica el termostato, sino también de los grados que alcanzan las distintas superficies. «No tiene sentido renovar las instalaciones sin corregir antes las pérdidas de energía de fachadas, cubiertas, ventanas y encuentros constructivos», explica Treviño.

Las ventanas son otro de los puntos más vulnerables de cualquier vivienda. Los cristales simples, los antiguos marcos metálicos y los cajones de persiana que carecen de aislamiento hacen que el calor se escape. Existen algunas señales de alerta a las que conviene prestar atención. Por ejemplo, notar corrientes de aire cerca de las persianas, observar condensación en los cristales o sentir frío al acercarse a las ventanas.

El arquitecto Máximo Caballero explica que la humedad en una vivienda puede deberse a la condensación, las filtraciones de agua o la capilaridad. Identificar correctamente su origen es esencial para aplicar el tratamiento adecuado y evitar que el problema se agrave. Para ello, propone una sencilla prueba casera con papel de aluminio. Basta con pegar un trozo a la pared y dejarlo durante 48 horas. Después, hay que observar dónde aparecen las gotas: si están en la cara exterior, lo más probable es que se trate de condensación; si aparecen en la parte pegada a la pared, podrían indicar filtraciones o humedad por capilaridad.

Puentes térmicos

Un puente térmico es un punto concreto de la envolvente de un edificio por el que se transmite más calor que en las zonas próximas. Es decir, representa una debilidad del aislamiento que favorece la pérdida de calor durante el invierno y permite que entre con mayor facilidad en los meses de verano.

Normalmente, aparecen en lugares donde se producen cambios en la estructura del inmueble, como las uniones de paredes y techos, los contornos de puertas y ventanas o los elementos estructurales que atraviesan la capa aislante. En estos puntos, la resistencia térmica suele ser menor, por lo que el calor circula con más facilidad.

Ventilación

Finalmente, ventilar las habitaciones es imprescindible para renovar el aire, aunque abrir las ventanas durante los meses fríos también supone perder parte del calor acumulado. Sin embargo, mantener la vivienda completamente cerrada es una buena opción, ya que los hogares necesitan renovar el aire para eliminar el exceso de humedad y los partículas que se acumulan en el ambiente.

En las viviendas pasivas se utilizan sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor, que permiten introducir aire limpio aprovechando parte de la energía térmica del aire que se expulsa al exterior. De esta manera, se reduce la pérdida de calor que se produciría con una ventilación convencional. «El resultado es una vivienda que necesita muy poca energía, mantiene una temperatura estable, renueva correctamente el aire y proporciona confort durante décadas», explica la arquitecta.