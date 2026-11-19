Google, Samsung y Apple coinciden en un consejo para que la batería dure más años: no dejarla al 100 % durante mucho tiempo. Las tres marcas lo explican en sus páginas oficiales de ayuda, cada una a su manera.

Lo recogen la ayuda de los Pixel de Google, el soporte de Samsung en su versión de Colombia y la guía de baterías de Apple.

Además, Google y Samsung permiten limitar la carga al 80 %. Apple, por su parte, insiste sobre todo en otro enemigo de la batería: el calor.

Mejor no llegar al tope

Samsung lo dice sin rodeos en su soporte oficial para Colombia. «Cargar la batería al 100 % durante un tiempo prolongado puede reducir su vida útil», explica la marca.

Google va en la misma línea. Según su página de ayuda, pasar mucho tiempo al 100 % puede dañar la batería a largo plazo.

Apple lo explica al hablar de guardar un dispositivo una temporada. Si se deja completamente cargado durante mucho tiempo, según la marca, la batería podría perder capacidad y, por tanto, autonomía. Su consejo es guardarlo con media carga.

Limitar la carga al 80 %

Por eso, Google y Samsung han metido en sus móviles funciones para no llegar al tope. En los Pixel, la optimización de la carga permite elegir la opción «Limitar al 80 %».

Google la recomienda para priorizar la salud de la batería a largo plazo. Dice que es ideal para quien suele acabar el día con batería de sobra. Se activa en Ajustes, Batería, Estado de la batería y Optimización de la carga.

En los Galaxy, la función se llama Protección de la batería y está en Ajustes y Batería. Según Samsung, con los modos Adaptable o Máxima la carga se queda en el 80 %.

Un tope a elegir

La marca añade una salvedad: en los Galaxy con One UI 8 o superior, el modo Máxima deja elegir el tope entre el 80 % y el 95 %. En los modelos con un sistema anterior a One UI 6.1, la única opción es limitar la carga al 85 %.

Samsung ya prueba además One UI 9.5 en los Galaxy S26, la próxima versión del sistema, aunque España no figura entre los países de la beta.

Google ofrece una alternativa para quien necesita el 100 %. Su carga inteligente aprende los hábitos del usuario. Así termina de cargar justo antes de que desenchufe el móvil, para que no pase mucho tiempo lleno.

Google avisa de que esta función necesita unos 14 días para aprender esos hábitos. Si cambian, por ejemplo durante un viaje, puede que no se active.

El calor, el gran enemigo

La que más insiste en la temperatura es Apple. La marca explica que sus dispositivos funcionan mejor entre 16 y 22 grados.

La marca avisa de que es muy importante no exponerlos a más de 35 grados. Según Apple, el calor podría dañar de forma permanente la capacidad de la batería. El daño puede ser mayor si se carga en un lugar muy caluroso.

Apple añade que algunas fundas deberían quitarse durante la carga si el dispositivo se calienta mucho. Y que guardar una batería en un sitio muy cálido también puede dañarla de forma irreversible.

El móvil se protege solo

Los propios teléfonos frenan la carga cuando detectan riesgo. Según Apple, su software puede limitar la carga al 80 % si la batería supera la temperatura recomendada.

Los Pixel hacen algo parecido. Google explica que el teléfono limita la carga automáticamente a entre el 70 % y el 80 % en algunos casos. Por ejemplo, si se carga varias horas seguidas con altas temperaturas o durante varios días sin parar.

Los Pixel tienen una excepción: deben cargarse por completo cada diez ciclos, aunque esté activado el límite del 80 %. Así, según Google, las lecturas de la capacidad de la batería son precisas.

Baterías que duran más

La batería es una de las piezas que más preocupan al usuario, y también a la industria. En Sagunto, por ejemplo, Group14 fabricará el material de sus baterías de silicio, con la promesa de cargar en menos de diez minutos.

Y para cuando una batería llega al final de su vida, hay investigaciones en marcha. En Singapur han probado a reciclar baterías de litio con cáscaras de naranja, limón y piña.

Los consejos están en las páginas oficiales de ayuda de Google, de Samsung (Colombia) y de Apple, consultadas el 19 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Samsung.