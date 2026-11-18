Samsung ya prueba en los Galaxy S26 la próxima versión del sistema de sus móviles, One UI 9.5. Una de sus novedades es un bloqueo para aplicaciones concretas, que se abren con la huella o el bloqueo de pantalla y esconden el contenido de sus notificaciones. Lo ha anunciado la sala de prensa de Samsung este 18 de noviembre de 2026.

De momento es una beta, una versión de prueba antes del lanzamiento oficial. Solo pueden apuntarse los usuarios de la serie Galaxy S26 en algunos países, y España no aparece entre los que cita la compañía.

Apps con candado

La función de bloqueo de aplicaciones se llama App Lock. Según Samsung, permite bloquear aplicaciones una a una con la autenticación biométrica, como la huella, o con el bloqueo de pantalla del móvil.

Mientras una app está bloqueada, el contenido de sus notificaciones y sus widgets queda oculto. La empresa explica que así se protege la información personal aunque otras personas tengan acceso al teléfono. La nota no aclara si se podrá bloquear cualquier aplicación instalada o solo algunas.

Una de las imágenes de Samsung muestra cómo funciona. Al abrir el calendario, aparece una ventana que pide verificar la identidad del usuario, con la opción de escanear la huella o usar el PIN.

Modo Pro para la cámara

La cámara es otra de las partes que cambia. Samsung ha renovado los modos Pro y Pro vídeo, con controles personalizables y ajustes predefinidos para distintas condiciones de grabación.

La cámara normal también trae controles mejorados y una barra de zoom. La idea es reunir los ajustes clave en una sola pantalla, sin tener que pasar por varios menús. En la imagen que acompaña la nota se ven los nuevos modos con un histograma y varios ajustes a la vista en la pantalla.

Hay una letra pequeña: según Samsung, los modos Pro mejorados solo llegarán a los modelos que ya los tienen. Las versiones reducidas, Pro Lite y Pro Video Lite, quedan fuera.

Un diario y recordatorios de medicamentos

La aplicación de salud de la marca, Samsung Health, suma dos funciones. La primera es Mindful Note, un diario para escribir sobre pensamientos y sentimientos, de forma libre o con preguntas guiadas.

La segunda novedad de salud se llama Medications. Permite apuntar recetas, vitaminas y suplementos, poner recordatorios personalizados y seguir si se toman a su hora.

Según Samsung, Mindful Note no estará en el Galaxy Watch. En el caso de Medications, la disponibilidad puede variar según el país, y la empresa avisa de que el servicio no da consejo médico: esas decisiones deben tomarse con profesionales sanitarios.

Audífonos desde el panel

Según la compañía, la nueva versión del sistema también mejora la accesibilidad. Incluye un acceso directo flotante para tener a mano los controles que más se usan.

Los usuarios de audífonos podrán cambiar el volumen directamente desde el panel de notificaciones. También podrán elegir qué sonidos llegan a esos audífonos, como las notificaciones, el tono de llamada o las alarmas.

No es la única novedad reciente pensada para el día a día del móvil. Google, por ejemplo, ya suma Gemini a su defensa contra las llamadas de falsos bancos en Android.

Los países de la beta

Samsung abre la beta en algunos mercados, entre ellos Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Quien tenga un Galaxy S26 en esos países puede pedir entrar a través de la aplicación Samsung Members.

La compañía no dice cuándo llegará la versión final de One UI 9.5 ni a qué otros móviles. Tampoco menciona una fecha para España.

La marca coreana sí tiene novedades recientes en España en otros productos. OKdiario contó que sus televisores de 2026 llegan con más IA y pantallas sin reflejos.

La IA también hace tareas

El anuncio coincide con otro movimiento en los móviles. Google presentó el martes 17 un modo en el que Gemini puede llamar por teléfono, revisar facturas y hacer la compra, aunque tampoco llega a España de momento.

La propia Samsung prepara además sus gafas inteligentes con Gemini, hechas junto a Google. Según la marca, prevé lanzarlas el 10 de diciembre en Estados Unidos y Corea del Sur, con 30 diseños de Gentle Monster y Warby Parker y un peso de unos 41 gramos.

One UI 9.5, por su parte, reúne cambios en la cámara, la salud, la accesibilidad y la privacidad. Habrá que esperar a la versión final para saber qué funciones llegan a los usuarios españoles.

La información se ha publicado en la nota de Samsung del 18 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Samsung.