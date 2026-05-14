Los televisores Samsung 2026 llegan a España con más IA, pantallas sin reflejos y nuevas gamas
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Los nuevos televisores Samsung 2026 ta están disponibles en España, una gama que vuelve a poner el interés en la inteligencia artificial, la calidad de imagen y la integración del televisor dentro del hogar conectado. La nueva familia incluye modelos Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD y The Frame para llevar funciones que antes estaban reservadas a los modelos más exclusivos a un abanico más amplio de usuarios.
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