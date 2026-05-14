Los televisores Samsung 2026 llegan a España con más IA, pantallas sin reflejos y nuevas gamas

La compañía afronta esta nueva generación en un momento en el que el televisor ha dejado de ser solo una pantalla para ver series o películas. Ahora también funciona como centro de entretenimiento, dispositivo conectado, escaparate de arte digital y, cada vez más, como una pieza integrada en el ecosistema doméstico. En ese contexto, Samsung refuerza su apuesta por la IA con Vision AI Companion, una de las claves de esta nueva gama.

La inteligencia artificial gana protagonismo en el salón

Una de las principales novedades de los televisores Samsung 2026 es la expansión de Vision AI Companion en los modelos 4K y superiores. Esta tecnología reúne servicios como Bixby, Perplexity y Microsoft Copilot para ofrecer una experiencia más personalizada y contextual.

La idea es que el televisor pueda ayudar al usuario a descubrir contenidos, consultar información o mejorar la experiencia de visionado sin que todo dependa únicamente del mando a distancia. No se trata solo de añadir asistentes, sino de hacer que el televisor entienda mejor el tipo de contenido que se está viendo y adapte imagen, sonido o recomendaciones según el caso.

Entre las funciones destacadas aparecen AI Upscaling Pro, que mejora contenido de menor resolución en tiempo real, AI Football Mode, pensado para ajustar imagen y sonido durante los partidos, y AI Sound Controller Pro, que permite equilibrar diálogos, efectos y ambiente para que la experiencia resulte más clara.

Pantallas sin reflejos para más modelos

Samsung también amplía la presencia de sus pantallas SIN reflejos, una tecnología especialmente útil en hogares con mucha luz natural o salones donde la televisión se ve desde distintos ángulos. Su objetivo es reducir los reflejos sin sacrificar contraste, color o profundidad de imagen.

Esta mejora llega a diferentes familias premium de la marca, como Micro RGB, OLED y The Frame, y puede ser una de las novedades más prácticas para el usuario medio. Al final, por encima de las fichas técnicas, una televisión se valora en el día a día por cómo se ve en condiciones reales: de día, con ventanas cerca o con luces encendidas.

Micro RGB y OLED marcan la parte más alta de la gama

La nueva gama Micro RGB llega con las series R95H y R85H en tamaños de 55 a 115 pulgadas. Samsung explica que esta tecnología utiliza micro LED rojos, verdes y azules controlados de forma individual para mejorar la precisión del color, el brillo y el control de la luz.

En paralelo, la gama OLED 2026 queda formada por los modelos S99H, S95H, S90H y S85H. El modelo S99H se sitúa como una de las referencias de esta familia, con pantalla sin reflejos, Vision AI Companion y funciones orientadas tanto al cine en casa como al gaming.

Para jugadores, Samsung incorpora prestaciones como Motion Xcelerator 165Hz, compatibilidad con AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC Compatible en modelos seleccionados. También se mantiene el foco en los deportes con modos específicos para fútbol, capaces de optimizar imagen y sonido durante el partido.

The Frame sigue apostando por el diseño

La familia The Frame continúa siendo una de las propuestas más reconocibles de Samsung. Su enfoque no es solo ofrecer una buena calidad de imagen, sino integrarse en el hogar como si fuera un cuadro. La gama mantiene el Art Mode, con acceso a más de 5.000 obras seleccionadas, y suma mejoras en calidad de imagen, instalación y conectividad según modelo.

The Frame Pro incorpora tecnología Neo QLED con Mini LED y sistema One Connect inalámbrico, pensado para reducir cables visibles y facilitar una instalación más limpia. Por su parte, The Frame mantiene su diseño pegado a la pared y opciones de marcos intercambiables para adaptarse mejor a cada espacio.

Neo QLED y Mini LED buscan llegar a más usuarios

La gama Neo QLED se articula en torno a los modelos QN80H y QN70H, con tamaños que van desde las 43 hasta las 100 pulgadas según la serie. Estos televisores combinan retroiluminación Mini LED, procesado con IA y mejoras en brillo, contraste y color.

Samsung también refuerza su propuesta Mini LED con los modelos M80H y M70H. El primero se coloca como la opción más avanzada dentro de esta familia, con Motion Xcelerator 144Hz, procesador NQ4 AI Gen2 y funciones de sonido inteligente. El segundo busca una entrada más accesible a la tecnología Mini LED, manteniendo mejoras en contraste, movimiento y audio adaptativo.

Samsung TV Plus, Google Cast y más años de actualizaciones

Samsung también potencia su ecosistema de contenidos y servicios. Samsung TV Plus sigue ganando peso como plataforma gratuita integrada en sus televisores, sin necesidad de suscripción ni registro adicional.

Otra novedad importante es la compatibilidad con Google Cast en modelos seleccionados de las gamas Mini LED, Neo QLED y Crystal UHD, lo que permitirá enviar contenido desde móviles y tablets compatibles directamente al televisor. Además, Google Fotos Recuerdos llega a determinados televisores Samsung 2026, con funciones adicionales previstas para más adelante.

La compañía también refuerza la parte de hogar conectado con SmartThings y Samsung Knox Security, además de ampliar el soporte de actualizaciones del sistema Tizen hasta 7 años en modelos compatibles.

Una gama más amplia y con una IA más presente

Los televisores Samsung 2026 llegan a España con una gama muy amplia, pensada tanto para quien busca una pantalla premium de gran formato como para quienes quieren acceder a tecnologías como Mini LED, funciones inteligentes o conectividad avanzada sin ir necesariamente al modelo más caro.