El sentido homenaje de Iker Jiménez y Carmen Porter a los cinco agentes fallecidos en Elgoibar: «Todo nuestro cariño»

Este miércoles 4 de junio, Iker Jiménez y Carmen Porter, durante el access de Horizonte, han dado el pésame a las familias de los cinco agentes fallecidos de la Policía Foral de Navarra en el accidente de tráfico ocurrido en la AP-8, a la altura de Elgoibar, Guipúzcoa.

Los cinco policías fallecidos

Los cinco ocupantes de una furgoneta, todos ellos miembros de la Policía Foral, han fallecido este miércoles por la mañana en un grave accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. El vehículo en el que viajaban ha colisionado con un camión cisterna en el punto kilométrico 69 de la vía.

Según los primeros datos, se trata de cinco integrantes del Grupo de Intervención de la Policía Foral de Navarra que acudían al País Vasco a un encuentro en el centro policial de Iurreta, al que habían sido invitados por la Ertzaintza. La Policía Foral ha confirmado en su cuenta de X los nombres de los fallecidos: Mintxo, Jesús, Miguel, Juan, y Miguel.

El accidente ha tenido lugar a unos 25 kilómetros del centro de la Ertzaintza en Iurreta, a donde los agentes se dirigían en esos momentos.

El homenaje de Iker y Carmen

Al mencionar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, Carmen no ha dudado en recordar lo sucedido y mostrar sus condolencias: «Queremos mandar nuestro pésame a todas las familias de esos cinco policías forestales que han perdido la vida en un tremendo accidente. Todo nuestro cariño a los compañeros y familiares».

Además, Jiménez, también se ha pronunciado sobre ello: «Nuestro pésame más querido porque quizá en los números que están de alguna manera operando en la calle, trabajando en las cosas, sabemos que la dignidad es total»