Ponte a prueba: ¿Cuánto sabes de la visita de los Reyes a Marivent?

Marivent vuelve a convertirse en uno de los grandes escenarios del verano de la Familia Real. Este martes 4 de agosto, los Reyes Felipe VI y Letizia abren las puertas del palacio mallorquín para recibir a cerca de 600 invitados en una de las citas más esperadas de su estancia en la isla. Políticos, empresarios, científicos, artistas, deportistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad balear se reúnen en una velada que va mucho más allá del protocolo y que se ha consolidado como una de las grandes tradiciones del verano royal. Entre saludos, conversaciones y un cóctel gastronómico con el producto balear como protagonista, los Reyes ejercen como anfitriones en una noche que cada año deja imágenes, anécdotas y algún que otro detalle que comentar.

Pero esta recepción tiene también sus propias incógnitas. Una de las principales es, un año más, la posible presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía, después de que ambas debutaran el pasado verano como anfitrionas y protagonizaran algunos de los momentos más comentados de la velada. También está por ver si la Reina Sofía, estrechamente vinculada a Marivent y una presencia habitual en esta cita, volverá a acompañar a los Reyes en una noche especialmente significativa para la Familia Real. Todo ello convierte la recepción en una de las fotografías más esperadas de la estancia de los Borbón en Mallorca.

Y ahora llega el momento de demostrar cuánto sabes. ¿Cuánto conoces realmente la recepción de Marivent y las vacaciones mallorquinas de la Familia Real? ¿Sabrías decir cuántos invitados acuden, qué productos protagonizan el cóctel, quién se encargó de diseñar el menú del año pasado o qué papel tuvieron Leonor y Sofía en su debut como anfitrionas? Ponte a prueba con este test y descubre si eres un auténtico experto en el verano de los Reyes.