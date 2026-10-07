Los Reyes, al límite del mapa: Felipe VI visita a los militares y Letizia deslumbra en la Laponia sami

El viaje de los Reyes a Finlandia llega a su fin después de dos jornadas intensas en Helsinki y una última parada en Laponia y el Círculo Polar Ártico, donde don Felipe y doña Letizia han protagonizado una de las imágenes más llamativas de esta visita de Estado. Después de la cena de gala celebrada en Helsinki, que dejó uno de los grandes momentos de la gira por el espectacular despliegue de la Reina y sus joyas, los Reyes han puesto rumbo a Rovaniemi para conocer de cerca una de las zonas más singulares del país y, especialmente, su cultura sami. El escenario elegido ha sido el Museo de Ciencia del Ártico y de Laponia, donde los Reyes han coincidido de nuevo con el presidente finlandés, Alexander Stubb, y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, y han podido acercarse a las tradiciones, la historia y las particularidades de una región marcada por las temperaturas extremas, la tundra y las famosas auroras boreales.

La llegada a Laponia ha tenido, además, un marcado contraste con la primera parte de la jornada. Antes de reunirse con los representantes de la comunidad sami, el rey Felipe VI ha protagonizado en solitario una visita de carácter militar a la Fuerza Aérea de Finlandia y la Brigada Jaeger, dos unidades fundamentales para la defensa del norte del país. Se trata de una parada especialmente significativa porque es la primera vez que una visita de Estado de los Reyes incorpora un acto militar de estas características en esta región. Acompañado por Alexander Stubb, el Monarca ha conocido sobre el terreno el funcionamiento del Ala Aérea de Laponia y de la Brigada Jaeger, unidades preparadas para operar en unas condiciones especialmente exigentes y en una zona estratégica por su proximidad a Rusia. La ubicación no es casual: Finlandia cuenta con unos 350 kilómetros de frontera con Rusia y el norte del país se ha convertido en una pieza cada vez más importante dentro de la arquitectura defensiva de la OTAN.

Tras este acto, Felipe VI y Letizia han vuelto a reunirse para afrontar juntos el resto de la jornada. Los Reyes, acompañados por el presidente Stubb y su esposa, han sido recibidos en el Museo de Ciencia del Ártico y de Laponia por distintas autoridades locales y representantes de la comunidad sami. Entre ellos se encontraban el presidente del Consejo de Rovaniemi, Eemeli Kajula; el alcalde de la ciudad, Joonas Hänninen; el gobernador del Consejo Regional de Laponia, Hannu Takkula, y los representantes samis Emma Krupula, Sàrelle Porsanger y Ante Jalvela. Después de los saludos oficiales, los cuatro han mantenido una reunión informal con representantes de la comunidad sami, un encuentro que se ha desarrollado sin acceso para la prensa acreditada y que ha permitido a los Reyes conocer de primera mano algunas de las cuestiones que afectan a este pueblo indígena.

Precisamente la presencia de los samis ha dejado algunas de las imágenes más llamativas de esta última jornada del viaje. Sus trajes tradicionales, llenos de color y estampados, han puesto una nota completamente diferente a un acto en el que predominaban los tonos sobrios de las delegaciones española y finlandesa. El contraste ha sido especialmente evidente en las fotografías de los Reyes junto a los representantes de esta comunidad, cuyos atuendos tradicionales se caracterizan por sus colores vivos y por los elementos que identifican la procedencia y tradición de quienes los llevan. La cultura sami ocupa un lugar especialmente importante en esta región del norte de Europa y su territorio histórico, conocido como Samiland, se extiende por las zonas septentrionales de Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia.

Durante su visita, Felipe VI y Letizia han recorrido también la exposición Contrastes del Ártico, una propuesta inmersiva que permite descubrir cómo es la vida en esta parte del planeta, desde los desiertos polares hasta las praderas de tundra y las formas de vida nómadas que han marcado durante siglos la relación de sus habitantes con el territorio. El museo combina así la vertiente científica con la histórica y cultural, ofreciendo una visión de Laponia que va mucho más allá de la imagen turística asociada a Papá Noel y las vacaciones navideñas. Los Reyes han podido conocer algunas de las peculiaridades meteorológicas de la zona, entre ellas que Laponia cuenta con ocho estaciones meteorológicas en lugar de las cuatro estaciones tradicionales, además de acercarse a la explicación científica de uno de los grandes fenómenos que atraen cada año a miles de visitantes: las auroras boreales.

La segunda parte del recorrido ha estado dedicada a la propia historia y cultura de Laponia. La región, la provincia más septentrional y extensa de Finlandia, ha estado habitada durante miles de años y el Museo Regional conserva exposiciones relacionadas con su pasado, su naturaleza y sus diferentes comunidades. Entre los contenidos que han podido conocer los Reyes se encuentran referencias a la Guerra de Laponia y a Petsamo, territorio que perteneció a Finlandia entre 1920 y 1944. Pero si hay una cultura que ha tenido un protagonismo especial durante esta visita es precisamente la sami, considerada el único pueblo indígena de la Unión Europea. Su presencia en la agenda de Felipe VI y Letizia no resulta casual, ya que la cuestión indígena y la protección del territorio ártico forman parte de las relaciones de los países nórdicos con esta región.

El estilismo de la Reina Letizia

Y si la jornada ha obligado a los Reyes a adaptarse al frío extremo de Laponia, Letizia también ha adaptado su estilismo. La Reina ha llegado a Rovaniemi con el mismo conjunto de la firma finlandesa Andiata que había estrenado durante su estancia en Helsinki, pero ha cambiado uno de los elementos más importantes de su look: el calzado. Los salones que había llevado durante los actos de la mañana han dejado paso a unas botas altas de piel en tono burdeos, una elección mucho más práctica para enfrentarse a las bajas temperaturas y que, al mismo tiempo, mantiene el carácter sofisticado del estilismo. El cambio sigue además una de las tendencias más claras de la temporada de otoño-invierno, convirtiendo las botas altas en el complemento protagonista de un conjunto que la Reina ha adaptado sobre la marcha al escenario ártico.

El detalle no ha quedado ahí. Letizia ha completado el conjunto con un broche de diamantes en forma de lazo, una joya especialmente significativa dentro del joyero familiar. Se trata de una pieza que la Reina Sofía lució el día de su boda con don Felipe en la Catedral de la Almudena, el 22 de mayo de 2004, para sujetar su mantilla. Ahora, más de dos décadas después, la Reina ha recuperado esta joya histórica para uno de sus últimos actos en Finlandia, incorporándola a un estilismo mucho más contemporáneo y adaptado al frío. Los pendientes en forma de gota y sus habituales anillos han completado un look con el que Letizia ha vuelto a combinar moda, contexto y significado.