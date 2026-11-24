La formación de hielo en los frigoríficos es un gran dolor de cabeza para la actividad doméstica. Empieza como una fina película cristalina y termina reduciendo el espacio útil del cajón, obligando a realizar la tediosa tarea de descongelar. En medio de la búsqueda por simplificar este mantenimiento, las redes sociales popularizaron un truco económico que utiliza papel aluminio. Mediante bolas de papel de aluminio se busca facilitar la limpieza del hielo acumulado, aunque algunos especialistas explican que no evita la formación de escarcha ni ahorra energía por sí solo.

Existe otra opción que las bolas de papel. Las láminas base, que consisten en forrar estratégicamente la base de algún compartimento con una hoja de aluminio.

Las bolas de papel de aluminio

El truco completo combina bolas de aluminio en las esquinas con una lámina lisa en la base o paredes tras una limpieza previa. Como el aluminio tiene una superficie muy lisa, el hielo se adhiere peor y permite despegar la lámina entera cuando se acumula escarcha, evitando tener que rascar el plástico del aparato. De esta forma se elimina el hielo sin complicación.

A diferencia de lo que afirman algunos vídeos virales, numerosos expertos señalan que las bolas sueltas no absorben la humedad ambiental, no actúan como aislante térmico ni reducen el consumo eléctrico del electrodoméstico.

Cómo colocarlo

Antes de colocar el papel de aluminio, la nevera debe estar completamente descongelada y seca. Si ya cuenta con una placa gruesa de hielo, ningún truco funcionará hasta hacer una limpieza profunda. Las bolas de aluminio deben colocarse en los rincones, o colocar una lámina lisa en la base del cajón. Es importante no obstruir la ventilación. Colocar las bolas o láminas únicamente en esquinas o bases planas, asegurándote de no tapar salidas de aire, ventiladores, rejillas ni conductos internos.

El papel de aluminio de uso alimentario resiste perfectamente las temperaturas bajo cero sin liberar sustancias ni dañar el electrodoméstico, siempre que no roce componentes móviles o eléctricos.

El papel de aluminio ayuda exclusivamente con la logística de limpieza, pero no ataca la raíz del problema. La escarcha se origina por el ingreso de humedad ambiental que se solidifica al entrar en contacto con las paredes frías.