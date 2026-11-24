Gonzalo Germán Sánchez Rey, el Coleta, de nacionalidad colombiana, 53 años y uno de los mayores narcos asentados en Madrid, ha muerto en el hospital donde ingresó en estado crítico tras ser tiroteado este lunes por dos sicarios en un aparcamiento de Madrid.

La Policía Nacional investiga si el capo colombiano ha sido asesinado por una deuda tras perder 111 kilos de cocaína en el mismo aparcamiento del acomodado barrio de Valdebebas en el que ha sido tiroteado este lunes.

Fuentes policiales no dudan de que el Coleta seguía siendo el principal enlace del poderoso cártel colombiano de la cocaína del Loco Barrera y tampoco descartan que hiciera trabajos de blanqueo para su organización.

La vida de lujo de los hermanos narcos

Tras cumplir una condena de siete años de cárcel por narcotráfico en España, el Coleta disfrutaba de un alto nivel de vida en Madrid. Los investigadores le consideran como uno de los capos colombianos que habían hecho de la capital española su centro de operaciones y se había asentado definitivamente en la ciudad.

Junto a él, su hermano Hernando también se había establecido en Madrid, hasta que fue detenido hace tres años a la salida de su ostentoso chalet en la urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón.

Allí, rodeado de deportistas de élite y millonarios, el hermano de el Coleta dirigía supuestamente el mayor laboratorio de procesado de cocaína descubierto en Europa hasta la fecha, capaz de procesar 200 kilos de droga al día. El comisario de la Brigada Central de Estupefacientes tildó la operación de «hito» en la lucha contra el narco en España.

Una deuda por una pérdida de droga

Hernando cumple pena de prisión, su hermano Gonzalo ha muerto hace unas en un hospital madrileño. Ninguno escondía su alto tren de vida ni sus peligrosos contactos.

La principal hipótesis policial es que Gonzalo ha sido asesinado en un ajuste de cuentas relacionado con el pase de 111 kilos de cocaína frustrado en el mismo garaje en el que le han matado.

Dos sicarios con dos revólveres

El ajuste de cuentas mortal tuvo lugar alrededor de las 12:30 de la tarde de este lunes en un garaje de la calle Juan Antonio Samaranch. A esa hora, la Policía Nacional recibió un aviso del hallazgo de un hombre tendido en el suelo del garaje junto a la puerta de un gimnasio.

Desplazados al lugar, los agentes comprobaron que se trataba de un tiroteo y avisados, los servicios de emergencia del SAMUR-Protección Civil han trasladado a la víctima a un hospital en estado crítico.

No tardó mucho la Policía en averiguar que la víctima era el Coleta y que dos sicarios le habían disparado a corta distancia con dos revólveres que dejaron abandonados en el lugar de los hechos.