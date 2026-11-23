Los Mossos d’Esquadra buscan al hombre que este lunes a primera hora ha matado de un disparo en la cabeza al cliente de un bar latino de Barcelona y ha huido en bicicleta del lugar del crimen. El caso se investiga en principio como una reyerta por asuntos de narcotráfico.

Los hechos se han registrado sobre las 6:00 horas de la mañana en la puerta del bar El Bocao, en el número 18 de la calle Salvá, frecuentado por clientes de origen dominicano. Allí el agresor, que vestía totalmente de negro y cubría su cabeza con una capucha, ha disparado en cuatro ocasiones sobre la víctima, causándole la muerte de un disparo en la cabeza.

A esa hora, varios testigos han llamado a los teléfonos de emergencias alertando de una pelea muy violenta en la puerta del local del distrito de Sants, en el centro de Barcelona. Cuando las patrullas de los Mossos han llegado al lugar, la víctima ya había sido trasladada a un centro médico donde ha fallecido poco después a causa de los impactos de bala.

Peleas frecuentes en la misma zona

La calle en la que ha sucedido el crimen es un escenario habitual de enfrentamientos y peleas, según los vecinos, la última, solo hace unos días, terminó con uno de los locales cercanos destrozados.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación del crimen. Adelanta El Caso que los investigadores sospechan que hay más personas implicadas de nacionalidad dominicana, entre ellos los gerentes del local.

La principal hipótesis encima de la mesa de los investigadores es que el asesinato responda a un enfrentamiento relacionado con el narcotráfico. Es el decimosexto crimen registrado en Barcelona a lo largo del año 2026.

Crecen los asesinatos a tiros en Cataluña

La víctima de este domingo es la sexta que matan a tiros en Barcelona en este 2026, y la décima en Cataluña. La cifra de asesinatos a tiros en Cataluña ya supera la de 2025, cuando se cometieron ocho homicidios con arma de fuego en la región.

El crimen más sonado tuvo lugar en Tarragona el pasado 29 de octubre. Un hombre entró en el hospital Joan XXIII y ejecutó a tiros a un capo de la mafia turca, al que ya habían intentado asesinar unas semanas antes, tiroteándole en plena calle.

Tras matar a tiros a la víctima en su cama del hospital, el asesino escapó por una puerta trasera del hospital y huyó montado en un patinete.