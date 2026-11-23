En un Hollywood repleto de secuelas tardías, ¿cómo no íbamos a volver a ver a la banda de ladrones más estilosa del cine? Ocean’s 14 es una realidad que comenzará a rodarse a finales del próximo 2027. Con un estreno todavía por determinar, el thriller de atracos regresará a la pantalla dos décadas después, contando con la mayoría de sus intérpretes originales, menos los desgraciadamente ya fallecidos Bernie Mac y Carl Reiner. En el esperado seguimiento, ya se ha confirmado la participación de George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia y Don Cheadle. Eso sí, el principal cambio lo encontraremos en la silla del director: Steven Soderbergh ya no dirigirá la continuación, sustituyéndolo David Leitch.

Ahora, en unas recientes declaraciones, el cineasta responsable de la primera John Wick y Atómica ha vuelto a confirmar que la producción marcha viento en popa, además de hacer visible su entusiasmo por el libreto que han escrito el propio Clooney y el guionista Grant Heslov a partir de los personajes primigenios ideados por George Clayton Johnson.

El guion de ‘Ocean’s 14’ es «estupendo» según el director David Leitch

David Leitch comenzó su carrera en la industria como doble de acción de Brad Pitt. Sin embargo, en 2014 dio el salto a la dirección, trabajando codo con codo con Chad Stahelski (otro ex doble de riesgo) para producir y dirigir a través de su sello 87Eleven la primera parte de la saga de artes marciales y disparos protagonizada por Keanu Reeves. Desde entonces, no se ha levantado de la silla de director; Deadpool 2, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Bullet Train, El especialista… el realizador se ha convertido en pocos años en una de las principales referencias del cine más vertiginoso y adrenalínico de la industria comercial actual.

De este modo y con una agenda bastante ajetreada, al igual que la del conjunto del casting repleto de estrellas, a Leitch le está costando sacar un hueco para ponerse en serio con Ocean’s 14. Aunque en su última entrevista con People, calmó a los fans asegurando que el proyecto seguía en marcha:

«Hay un guion estupendo y creo que todos están entusiasmados con seguir adelante. Creo que siempre se ha tratado de reunir a toda esa gente, y sus agendas siempre son el problema».

Razón no le falta, sobre todo si le echamos un vistazo a los estrenos futuros de perfiles como Pitt, quien está a punto de estrenar Las nuevas desventuras de Cliff Booth y que en 2027 se pondrá a las órdenes de Edward Berger para protagonizar The Riders.

«Hay mucha expectación al respecto y… George y Grant hicieron un trabajo increíble con el guion. Así que sí, hay mucha motivación para que se haga realidad», concluía Leitch.

El pasado mes de octubre, Warner Bros aprobó el presupuesto de Ocean’s 14. Al mismo tiempo, Bradley Cooper va a dirigir y coprotagonizar, junto a Margot Robbie, una precuela en la que ambos darán vida a los padres de Danny Ocean, el personaje protagonista al que encarna Clooney.

¿De qué tratará ‘Ocean’s 14’?

La sinopsis oficial se mantiene en secreto, pero según adelantó Clooney, la idea detrás de la película es que estos ladrones ya veteranos se enfrenten a las «limitaciones físicas de su edad», inspirándose en parte en la cinta de 2017, Un golpe con estilo, la cual estuvo protagonizada por Michael Caine, Morgan Freeman y Alan Arkin.