La pensión no contributiva de jubilación es una prestación pública destinada a personas que no han cotizado lo suficiente o incluso nada para tener derecho a una pensión contributiva. Algunos economistas como Rubén de Gracia especifican este concepto que, en España, permite cobrar una pensión sin haber cotizado nunca, pero hay que aclarar que no se concede automáticamente por el mero hecho de no haber cotizado.

Rubén de Gracia especifica a la revista Semana que el derecho a una pensión contributiva al que puede acceder quien no haya cotizado un solo día. «Existen dos modalidades: la pensión no contributiva de jubilación, para quienes cumplen 65 años o más y no han cotizado lo suficiente para acceder a la pensión normal, y la pensión no contributiva de invalidez, pensada para personas de entre 18 y 65 años que acrediten una discapacidad del 65 % o superior y también tengan bajos ingresos», aclara el experto.

La cotización y la pensión que se cobra al mes

En España, las personas mayores de 65 años que nunca han cotizado pueden tener derecho a una pensión no contributiva de jubilación de hasta 628,80 euros mensuales en cifras de este 2026, siempre que cumplan los requisitos de residencia y carencia de rentas.

Según el experto economista, ambas modalidades funcionan de forma similar, es decir, se conceden cuando no se llega a los mínimos por ley para conseguir una pensión contributiva, y dependen no tanto de los años cotizados, sino de los ingresos actuales y la residencia en España.

Según el Imserso, si bien esta cifra era en 2025, de 564 euros, en este 2026, la pensión no contributiva íntegra es 628,80 euros al mes: 8.803,20 euros anuales, distribuidos en 14 pagas.

La cantidad individual depende de los ingresos del beneficiario y de su unidad de convivencia. Puede ser inferior a la cuantía íntegra.

Cómo cobrar esta cuantía

Los requisitos para poder cobrar esta cantidad de dinero la pensión no contributiva de jubilación son:

Tener 65 años o más.

Haber residido legalmente en España durante al menos 10 años entre los 16 años y la fecha de solicitud.

Que dos de esos años sean consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Carecer de ingresos suficientes.

Cumplir los límites económicos de la unidad familiar, cuando se convive con determinados familiares.

Según Rubén de Gracia, se exige haber vivido en España al menos 10 años desde los 16, de los cuales dos deben ser seguidos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Si convives con familiares, el límite se ajusta teniendo en cuenta lo que gana el conjunto de la unidad familiar.

Pensión de invalidez

Según la Comunidad de Madrid, la pensión de invalidez es una prestación económica que sustituye o complementa los ingresos de una persona cuando una enfermedad o accidente reduce o anula de forma previsiblemente definitiva su capacidad para trabajar.

En España, se denomina oficialmente pensión por incapacidad permanente en el ámbito contributivo de la Seguridad Social y pensión no contributiva de invalidez cuando no se alcanzan los requisitos de cotización.

Referido al tema de cotizar, respecto al anterior, la pensión de invalidez funciona de manera similar, hay que se debe demostrar la residencia en España (mínimo de 5 años, de los cuales 2 consecutivos antes de pedirla), acreditar la discapacidad y cumplir con los límites de renta.

Rubén de Gracia señala que la cifra puede variar según la situación familiar. «Si en una misma casa conviven dos personas que la cobran, cada una percibe menos (unos 480 euros al mes). Y si conviven tres beneficiarios, la cantidad baja a unos 451 euros mensuales por persona. También existe un mínimo garantizado: puedes cobrar una pensión reducida, pero nunca será inferior a 141 euros al mes», aclara.

Pensión contributiva y no contributiva

Contributiva (incapacidad permanente): exige cotización previa a la Seguridad Social. Dentro de estas, se divide en grados según el alcance de la limitación laboral:

Parcial: disminuye al menos un 33 % el rendimiento en la profesión habitual sin impedir trabajar; suele abonarse como indemnización a tanto alzado.

Total: inhabilita para la profesión habitual, pero permite dedicarse a otra.

Absoluta: inhabilita para todo tipo de trabajo.

Gran invalidez: requiere la asistencia de otra persona para los actos esenciales de la vida diaria.

No contributiva: está dirigida a personas de entre 18 y 64 años con un grado de discapacidad igual o superior al 65% y carencia de rentas suficientes, aunque no hayan cotizado lo necesario.