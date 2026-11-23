Pasado ya el ecuador de la campaña electoral, el PSOE de Pedro Sánchez sigue recortando distancias con los populares de Alberto Núñez Feijóo. Pese a todo, el PP todavía mantiene una distancia de 4,4 puntos y 17 escaños. Además, la suma de escaños entre PP y Vox otorgaría a los partidos de derecha una cómoda mayoría absoluta, con un total de 194 escaños.

El tracking diario de DATA10 para OKDIARIO proyecta un notable aumento de la participación, que sube un total de 6 décimas con respecto a los datos de ayer. En total, se estima una participación del 73,2%, muy por encima del 66,6% que se registró hace tres años en las elecciones generales de 2023.

Con esta elevada participación, el PSOE sigue recuperándose después de la caída registrada tras el cara a cara y se sitúa con un 27,3% de los votos, mientras que el PP sufre nuevamente un ligero retroceso y pasa del 32,1% al 31,7%. Son cuatro décimas que, traducidas en escaños, supondrían una nueva pérdida de tres escaños para los populares.

No obstante, en esta nueva oleada, la distancia entre el PP, que sigue en cabeza, y el PSOE es de 17 escaños. Mientras tanto, la formación que lidera Santiago Abascal avanza ligeramente y, de celebrarse elecciones en este momento, obtendría un 19,1% de los votos y un total de 64 actas de diputado. Son exactamente una décima más que la cifra obtenida ayer y un escaño más.

En todo caso, Vox sigue siendo la única formación que avanza con respecto a los resultados obtenidos en 2023, tanto en porcentaje como en escaños. En los últimos comicios, los de Abascal obtuvieron un 12,4% de los votos obtenidos y 33 escaños. La formación que lidera Abascal está a un paso de doblar los 33 escaños obtenidos en las elecciones generales de 2023, puesto que estos últimos estudios proyectan para Vox un total de 64 escaños.

Por su parte, el Frente Amplio de Ada Colau retrocedería otra décima con respecto a los resultados obtenidos ayer. Del 6,6% de los votos que le pronostican los sondeos, bajaría a 6,5% y, de los 10 escaños de ayer, bajaría hasta los 9 en estos momentos.

El retroceso del Frente Amplio se consolida como el más pronunciado entre los partidos de ámbito nacional. De hecho, la izquierda a la izquierda del PSOE, agrupada en Sumar, en los comicios de 2023 obtuvo 27 escaños y, en estos momentos, su representación en el Congreso de los Diputados retrocedería hasta una tercera parte de lo que obtuvo entonces, con un total de 9 actas.

Tal como están ahora las posiciones en la izquierda, se presenta casi imposible revalidar un nuevo gobierno de coalición, con participación de otros apoyos parlamentarios. Sin embargo, la suma de los resultados obtenidos por PP y Vox se proyecta, en estos momentos, con un sólido 50,8% de los votos y un total de 194 actas de diputados al Congreso, 18 por encima de los 176 que marcan la mayoría absoluta.

Ficha técnica: Tracking realizado por DATA10 para OKDIARIO entre el 19 y el 22 de noviembre de 2026. Universo: población mayor de edad residente en España con derecho a voto. Muestra: 3.000 entrevistas. Margen global de error: ±1,8% para un nivel de confianza del 95% (p=q=0,5). Selección aleatoria con proporcionalidad por sexo, rangos de edad y tamaño poblacional. Metodología mixta de panel tabulado y llamada telefónica asistida por ordenador (DATA10). Estimación de escaños según la distribución histórica del voto en cada provincia.