La AEMET ha confirmado un descenso de las temperaturas para este lunes 23 de noviembre en la Comunidad Valenciana y también ha avisado de las fuertes rachas de viento que se pueden producir durante la jornada de hoy. Castellón será la provincia en la que pueden aparecer estos episodios y donde los termómetros bajarán hasta casi los 0 grados, como en el interior de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las temperaturas y el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana va entrando poco a poco en temperaturas propias de esta época del año. Después de una semana primaveral en el Mediterráneo, la AEMET ya ha confirmado un descenso importante de las temperaturas para este lunes 23 de noviembre. «Cielo poco nuboso aumentando a intervalos de nubes altas a última hora de la tarde», informa la AEMET, que también predice a través de sus canales oficiales de: «Temperaturas en descenso, salvo las máximas en las zonas interiores, que se mantendrán sin cambios o podrían ascender ligeramente».

La temperatura mínima del día estará en el interior de la provincia de Valencia, en Requena. En esta zona se llegará a mínimas de 3 ºC durante la noche, mientras que en la capital de la Comunidad Valenciana se llegará a los 20 grados, que será la máxima en la zona. Durante la noche, la mínima será de 8 grados en la ciudad más importante de la comunidad.

Por su parte, en la provincia de Castellón la mínima volverá a estar en Morella, donde los termómetros bajarán hasta los 4 grados. «Cielo poco nuboso aumentando a intervalos de nubes altas a última hora de la tarde. Viento del noroeste moderado, con tendencia a flojo al final de la jornada; rachas muy fuertes en el interior norte durante la mañana», avisa la AEMET sobre las rachas de viento que se pueden producir en la zona durante este lunes 23 de noviembre.

En la provincia de Alicante volverán a estar las temperaturas más cálidas durante la jornada de hoy. La máxima estará en Alicante, donde se llegará a los 21 grados, y la mínima durante la noche caerá hasta los 7 grados en localidades como Orihuela o Alcoy. En Elche también llegará el invierno durante la noche con mínimas de 8 grados.

El tiempo en la Comunidad Valenciana

La predicción del tiempo de la AEMET en la Comunidad Valenciana para este lunes 23 de noviembre es la siguiente:

Cielo poco nuboso, aumentando a intervalos de nubes altas a última hora de la tarde. Temperaturas en descenso, salvo las máximas en las zonas interiores, que se mantendrán sin cambios o podrían ascender ligeramente. En Castellón, viento del noroeste moderado, con tendencia a flojo al final de la jornada; en el resto, viento flojo de componente oeste, rolando a flojo de componente este por la tarde y amainando a últimas horas; rachas muy fuertes en el interior norte de Castellón durante la mañana.