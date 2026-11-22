Alberto Núñez Feijóo y el PP se vuelcan con la Comunidad Valenciana. Solo tres días después del multitudinario mitin de Valencia, donde congregó a más de 12.000 personas, Feijóo volverá a esta autonomía. Esta vez, su destino será la ciudad de Alicante. Allí, será la figura central de un mitin, que tendrá por escenario este próximo martes el Museo Arqueológico Provincial, conocido en todo el planeta como el Marq. Con ese acto, Feijóo habrá participado en un total de tres en la Comunidad Valenciana en solo 31 días. Un dato que evidencia el compromiso del líder del PP, al que las encuestas dan como favorito para ganar las elecciones y convertirse en el próximo presidente del Gobierno de España, con la autonomía.

Además, hace solo siete días, este 15 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo ratificó también su compromiso con la Comunidad Valenciana a través de un vídeo, publicado por OKDIARIO, en el que Feijóo se comprometía a reformar la financiación y aprobar el plan Valencia de reconstrucción tras la riada, con una inversión de 12.000 millones de euros.

En concreto, Alberto Núñez Feijóo visitó Valencia el pasado 23 de octubre. Ese día ya congregó a más de 1.400 personas en un acto en el Palau de les Arts. Allí, anunció, tal como publicó OKDIARIO, que, si resulta elegido presidente del Gobierno, habrá una rebaja del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, lo que se conoce como el IRPF, en 2027. Y ratificó su compromiso con la Comunidad Valenciana.

Este sábado, Alberto Núñez Feijóo fue la figura central del multitudinario acto del PP en la plaza de toros de Valencia, que congregó a más de 12.000 personas, además de otros miles que siguieron el acto a través de pantallas en el exterior por haberse completado el aforo.

La plaza de toros de Valencia es, históricamente, el escenario de las grandes citas del PP en una comunidad autónoma que, tal como también publicó OKDIARIO, se ha convertido en el Ohio mediterráneo en cada periodo electoral: quien gana allí gana en España, como ocurre con Ohio en los Estados Unidos.

Este martes próximo, Alberto Núñez Feijóo volverá a la Comunidad Valenciana. Esta vez a Alicante, donde ya este domingo el secretario general del PP, Miguel Tellado, participa en un mitin en Elda. Esta última es, precisamente, la localidad alicantina de la que procede Rubén Alfaro, el secretario general de los socialistas de la provincia de Alicante.

El 5 de noviembre, a horas del mitin que al día siguiente protagonizó Sánchez en Valencia, quien visitó Alicante fue la portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz. Aquel acto fue una completa demostración de fuerza de los populares, que congregaron a 1.000 personas en Alicante cuando en Valencia el pabellón reservado para el acto de Sánchez tenía capacidad para 1.400 personas.