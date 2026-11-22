Hay personas que, al mirar atrás, sienten que ya no son las mismas que hace diez o quince años. Cambian sus prioridades, su forma de relacionarse, sus reacciones ante determinados problemas e incluso aquello que consideran importante. Pero ¿por qué sucede? La psicología lleva décadas estudiando cómo evoluciona la personalidad y ha encontrado que, aunque existe una parte relativamente estable de nuestro carácter, las experiencias vitales y el paso del tiempo pueden influir profundamente en quiénes somos.

Las experiencias dejan huella en la personalidad

La psicología utiliza el modelo de los cinco grandes rasgos de personalidad para estudiar estas transformaciones, como una apertura a nuevas experiencias, responsabilidad, extraversión, amabilidad y estabilidad emocional. No son características inamovibles, sino dimensiones que pueden evolucionar a medida que una persona acumula vivencias y se enfrenta a nuevas circunstancias.

Un estudio publicado en 2025 analizó siete grandes estudios longitudinales con un total de 196.256 participantes. Sus resultados encontraron que empezar un nuevo empleo estaba relacionado con aumentos de la responsabilidad y la estabilidad emocional. También observaron una pequeña disminución de la apertura a nuevas experiencias después del matrimonio.

Esto no significa que casarse, tener hijos o cambiar de trabajo transforme automáticamente el carácter. Los investigadores comprobaron que los efectos eran pequeños, pero suficientes para demostrar que las circunstancias personales pueden contribuir a modificar determinados rasgos con el tiempo.

La edad también modifica nuestras prioridades

El paso de los años influye en la manera de interpretar los problemas y relacionarse con el entorno. Las responsabilidades, las decepciones, los éxitos y las pérdidas pueden cambiar aquello a lo que damos importancia. Situaciones que antes generaban preocupación pueden dejar de tener el mismo peso, mientras que otras adquieren una relevancia que anteriormente no tenían.

El diálogo interno, otra pieza importante

La psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo también ha puesto el foco en la manera en la que hablamos con nosotros mismos. En una entrevista, destacó la importancia del diálogo interno para construir la autoestima y afrontar las dificultades. La forma de interpretar lo que nos sucede puede influir en cómo reaccionamos ante las experiencias futuras.

Por tanto, cambiar con los años no significa perder nuestra identidad. Supone incorporar aprendizajes, revisar creencias y adaptar nuestra manera de actuar a nuevas circunstancias. La personalidad no está escrita en piedra: aunque algunos rasgos permanecen, nuestras experiencias pueden ayudarnos a evolucionar durante toda la vida.