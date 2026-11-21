Baño de masas de Santiago Abascal en San Vicente del Raspeig (Alicante). El líder de Vox ha congregado a más de 6.500 personas en un acto que ha superado todas las previsiones, incluso de la propia formación. Un total de 2.000 personas de esa cifra se han quedado fuera por haberse superado el límite máximo de aforo en la sala. A ellos se ha dirigido Abascal: «No os vayáis con la tristeza de no entrar, sino con la alegría de que cada día somos más».

En San Vicente del Raspeig, Santiago Abascal ha efectuado un claro llamamiento a todos los equipos de Vox y a sus simpatizantes a continuar trabajando hasta las elecciones. En concreto, ha advertido a todos los asistentes que «las encuestas no llenan las urnas». Y hallamado al voto a Vox, incluso a los votantes de izquierdas decepcionados con Sánchez: «Tiendo la mano a los votantes que se sienten de izquierdas frente a uno de los dirigentes que los han traicionado». Según ha expresado también en este mismo acto Santiago Abascal, ha advertido: «Combatimos a una mafia», a la que ha tildado de traidora, corrupta y mentirosa.

El líder de Vox ha criticado los salarios bajos que hay ahora en España: «Los números macroeconómicos del gobierno son mentiras, cuando no llegan a las familias», ha sentenciado al respecto en clara referencia a las cifras que un día tras otro traslada el ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, ha explicado que «las fronteras, que son las paredes de nuestra patria, son de papel, porque una parte de nuestro territorio está invadida ante la traición de Pedro Sánchez», en referencia a Ceuta. Y ha advertido a los asistentes al acto que el próximo día 29 «es esencial para España», porque, según ha manifestado: «Lo que hay enfrente no es un gobierno, es una mafia criminal».

Santiago Abascal ha advertido también que no aceptaba «ni una puñetera lección del gobierno de la mafia que en primer lugar ha traicionado a las mujeres españolas». Ha señalado, además, en relación a la red ferroviaria, que «se lo han gastado en sobrinas y en mordidas». Y ha acusado, también, al gobierno de haber acabado con la sanidad española o la red eléctrica.

Sobre esta última cuestión, Santiago Abascal ha acusado al Gobierno de Sánchez de haber «destruido todos los servicios públicos», desde la red ferroviaria a la hospitalaria, la educativa y la eléctrica. Y, también, de haber degradado todo lo que ese gobierno ha encontrado a su paso «con unos impuestos abusivos a autónomos, familias, pymes y trabajadores». Algo por lo que «hay que cambiar de rumbo el 29 de noviembre».

En relación a la prioridad nacional, que el Gobierno de Sánchez ha llevado al constitucional, Abascal ha recordado que consiste «en primer lugar en decir que el interés nacional está por encima de un partido o de un político concreto».

Además, ha reiterado el anuncio efectuado horas antes en Sevilla de que va a interponer una querella contra los ministros Bolaños y Albares, el director del censo y los cónsules que opten por incluir una urna adicional para que voten aquellos a los que el Supremo ha suspendido ese derecho.