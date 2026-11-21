Rafa Nadal ya es miembro de la Junta Directiva del Real Madrid tras recibir 1.704 votos a favor. El ex tenista ha tomado la palabra para agradecer el respaldo y la confianza de Florentino Pérez en una jornada especial para él. En su primera intervención ha destacado su sentimiento madridista y ha asumido la responsabilidad de ayudar a que la entidad siga siendo una referencia del deporte mundial.

«Quería dar las gracias al presidente por muchas cosas. Cuando me hiciste socio de honor me hizo una ilusión tremenda. El Real Madrid me ha acompañado durante toda la vida», ha afirmado Nadal. El nuevo directivo ha recordado el lugar que el club ocupa en su día a día y su capacidad para reunir a los aficionados. «El Real Madrid une, lo hace durante la semana, los domingos para ver los partidos juntos. Es una grandísima satisfacción formar parte de la Junta Directiva. Muchísimas gracias», aseguró.

Nadal también ha dejado claro que conoce la exigencia del paso que acaba de dar. «Soy muy consciente de la responsabilidad que esto conlleva. El Real Madrid es una marca global. Para cualquier persona, conlleva una responsabilidad infinita y así lo asumo», ha explicado. El tenista se incorpora con la voluntad de contribuir al crecimiento del club y preservar su trayectoria ganadora.

«Quiero seguir haciendo de este club el mayor proyecto deportivo del mundo. Voy a estar aquí muchos años y quiero que las cosas sigan siendo como son: un club de éxito. Gracias a todos y hala Madrid», ha concluido. Una declaración de compromiso con la que Nadal ha estrenado su nueva condición de miembro de la Junta Directiva.

Florentino destaca los valores de Nadal

Antes de sus palabras, Florentino Pérez había celebrado su incorporación con un mensaje en el que ha destacado su grandeza más allá de los títulos. «Ha sabido ganarse el respeto y cariño de millones de personas por sus valores y manera de ser», ha señalado el presidente, que ha recordado que Nadal es socio de honor y «siente estos colores», comentó.

Para Florentino, su llegada supone que «una de las mayores leyendas quiere compartir con nosotros nuestro futuro». El presidente se ha mostrado convencido de que su presencia ayudará a «seguir construyendo el Real Madrid que queremos para las próximas generaciones». Nadal comienza así una nueva etapa en el club que, como él mismo ha recordado, le ha acompañado durante toda su vida.