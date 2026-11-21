Rafa Nadal ya es oficialmente miembro de la Junta Directiva del Real Madrid. Los socios representantes del club blanco han ratificado este sábado el nombramiento del extenista durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. La votación se ha saldado con 1.704 votos a favor, cuatro votos en contra y cinco abstenciones, confirmando el respaldo masivo de los compromisarios a la incorporación de una de las mayores leyendas del deporte español al equipo directivo de Florentino Pérez.

El nombramiento de Nadal supone un movimiento de enorme repercusión institucional para el Real Madrid. El ganador de 22 títulos de Grand Slam, considerado uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, inicia una nueva etapa en su trayectoria profesional, esta vez desde los despachos del club del que siempre ha presumido ser aficionado. Una relación de madridismo que ahora se transforma en un compromiso directo con la entidad.

La propuesta de su incorporación había sido aprobada por unanimidad por la Junta Directiva del Real Madrid y fue elevada a la Asamblea General Extraordinaria para su ratificación, de acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos Sociales. Los socios representantes han dado su visto bueno a una operación que permite a Florentino Pérez sumar a su equipo de gobierno a una figura de extraordinario prestigio internacional.

Una leyenda se une al Real Madrid

La relación de Rafa Nadal con el Real Madrid viene de lejos. El ex tenista nunca ha ocultado su pasión por el conjunto blanco y ha acompañado al equipo en numerosas ocasiones, tanto en el Santiago Bernabéu como en grandes citas europeas. Su madridismo ha sido una constante durante una carrera deportiva extraordinaria, en la que ha construido un palmarés que lo sitúa entre los grandes nombres de la historia del tenis.

Nadal representa, además, algunos de los valores que históricamente han definido al Real Madrid. La ambición por ganar, la capacidad de sacrificio, el esfuerzo y la competitividad han marcado una trayectoria en la que conquistó 14 títulos de Roland Garros y se convirtió en un referente mundial. Una mentalidad que conecta con la exigencia de una institución acostumbrada a pelear por todos los títulos.

Su incorporación supone también un refuerzo para la proyección internacional del club. Nadal es una personalidad reconocida en todo el mundo, con una imagen que trasciende el deporte y una capacidad de representación que encaja con la dimensión global alcanzada por el Real Madrid.

Florentino suma a Nadal a su equipo

La llegada del balear a la Junta Directiva abre una nueva etapa en su vinculación con el Real Madrid. El ex tenista pasa de ser uno de los aficionados más ilustres del club a formar parte de su estructura institucional, en un momento en el que la entidad continúa desarrollando su proyecto deportivo, económico y social.

El nombramiento llega, además, en una etapa marcada por la transformación del Santiago Bernabéu, el crecimiento internacional de la marca Real Madrid y la consolidación de un modelo de gestión que Florentino Pérez ha convertido en una de las señas de identidad de su presidencia.

El madridismo ha dado la bienvenida a Rafa Nadal a la Junta Directiva con un respaldo masivo. El hombre que conquistó 22 Grand Slam y llevó el tenis español a lo más alto comienza ahora una nueva aventura ligado al club de sus amores. Nadal cambia las pistas por los despachos y se incorpora oficialmente al Real Madrid, esta vez para defender sus colores desde dentro de la institución.