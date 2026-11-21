El Real Madrid trabaja para que los conciertos regresen pronto al Santiago Bernabéu tras finalizar las obras de acondicionamiento acústico. Así lo ha explicado José Ángel Sánchez durante la asamblea de socios, donde ha asegurado que no existe ningún impedimento legal para recuperar esta actividad. El director general del club no ha concretado una fecha, pero sí ha expresado la intención de retomar los espectáculos musicales próximamente.

«Las obras de acústica han terminado y han mejorado bastante el asunto. Y estamos pensando en volver a los conciertos pronto», ha señalado José Ángel Sánchez. Sus palabras sitúan la finalización de estos trabajos como un paso importante para recuperar una de las actividades previstas dentro de la explotación del estadio, aunque el anuncio todavía no incluye un calendario de actuaciones.

En relación con los procedimientos judiciales, el director general ha defendido que la situación permite celebrar conciertos. «No existe ningún impedimento legal para hacerlos», ha afirmado. Según ha explicado ante los socios, las denuncias fueron sobreseídas y, aunque esa decisión está recurrida en casación, el club considera que no hay un obstáculo legal para retomar la actividad musical en el Bernabéu.

Los últimos remates del Bernabéu

José Ángel Sánchez también ha respondido a las preguntas sobre el estado de la reforma del estadio. «Algunas obras del exterior, iluminación y pequeños remates. Pero la obra está prácticamente terminada», ha indicado. El Real Madrid encara así los últimos trabajos del Bernabéu mientras prepara el regreso de los conciertos, cuya fecha de vuelta sigue pendiente de concretarse.