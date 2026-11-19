El Real Madrid ha renovado a Aurélien Tchouaméni y Arda Güler hasta el 30 de junio de 2032. Dos ampliaciones que reflejan la confianza en futbolistas por los que el club apostó cuando llegaron y a los que sostuvo cuando aparecieron las críticas. Con cláusulas de rescisión de 1.000 millones de euros, el Madrid asegura la continuidad de dos piezas complementarias en las que ve presente y, sobre todo, futuro. Sus renovaciones también permiten entender una planificación que ha necesitado paciencia para empezar a dar resultados.

El camino de ambos ha tenido momentos complicados. Tchouaméni llegó a escuchar los pitos del Bernabéu y Güler tuvo que convivir con las dudas sobre su físico, su continuidad y su capacidad para mandar en partidos de máxima exigencia. En Valdebebas mantuvieron la convicción de que tenían condiciones para ocupar un lugar importante durante muchos años. La llegada de José Mourinho les ha proporcionado funciones más claras dentro de un equipo que empieza a reconocerse en el orden y en el juego colectivo.

La confianza sobrevivió a los pitos

Con Tchouaméni, el respaldo tuvo especial importancia cuando el estadio lo señaló. Al francés se le pedía más influencia con balón y mayor contundencia para sostener el centro del campo. También tuvo que responder como central en etapas en las que las necesidades de la plantilla le alejaron de su posición. El Madrid mantuvo su apuesta y ahora prolonga hasta 2032 el contrato de un jugador que llegó en 2022 y ya acumula 205 partidos y ocho títulos de blanco.

Mourinho ha encontrado en él un punto de apoyo para ordenar al equipo. Su posición por delante de los centrales permite proteger las subidas de los laterales y acompañar mejor las jugadas de ataque. Junto a Bernardo Silva, dispone de un socio que facilita la circulación y le ayuda a repartir responsabilidades. Tchouaméni puede concentrarse en anticipar, ganar duelos y dar continuidad a la posesión. Ese trabajo permite que Bellingham y Güler reciban más arriba.

Güler necesitaba un equipo que lo acompañara

La confianza en Arda también se mantuvo durante los meses de mayor discusión. Ha tenido numerosos pretendientes, entre ellos el PSG. Cuando las críticas eran severas, desde el club defendían que su valoración sería muy distinta si jugara en un equipo más organizado que el Real Madrid de la pasada temporada. Ponían precisamente al conjunto parisino como ejemplo de un contexto en el que su talento le habría situado entre los centrocampistas más elogiados del momento.

La idea tenía una explicación futbolística. Güler necesita compañeros cerca, movimientos que le abran líneas de pase y una estructura que acompañe sus decisiones. Con Mourinho ha encontrado mejores condiciones para recibir, asociarse y aparecer por dentro. La sanción de Vinicius también abrió espacio en el once. Con Diomande ocupando la izquierda, Arda ganó continuidad desde la derecha, donde puede orientarse hacia su zurda y conectar con Mbappé y Bellingham.

Su renovación llega después de alcanzar los 126 partidos y cinco títulos con el Real Madrid y de recibir el premio al Jugador Revelación de la Champions 2025/26. El club ha acompañado su crecimiento hasta convertirlo en una pieza con peso en el ataque. Al unir su continuidad a la de Tchouaméni hasta 2032, asegura creatividad y equilibrio para los próximos años. Mourinho está dando forma en el campo a una apuesta que el Madrid sostuvo incluso cuando las críticas eran más intensas.