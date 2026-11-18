El Real Madrid ha hecho oficial la renovación de Arda Güler hasta el 30 de junio de 2032. El club blanco y el internacional turco han alcanzado un acuerdo para ampliar el contrato del centrocampista, que cumple su cuarta temporada en el equipo. El anuncio llega dos meses después de que Güler recibiera el premio al Jugador Revelación de la Champions.

Güler llegó al Real Madrid en julio de 2023 con sólo 18 años. Desde entonces ha disputado 126 partidos con la camiseta blanca y ha sumado cinco títulos a su palmarés. El turco ha ganado una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. Tres años después de su llegada, el club vuelve a apostar por él con un contrato que le vincula al Real Madrid hasta los 27 años.

De fichar con 18 años a ser la revelación de la Champions

El reconocimiento europeo llegó el pasado mes de septiembre, después de su tercera temporada en el Real Madrid. El premio a la revelación de la Champions se sumó a un recorrido que también ha tenido continuidad con su selección. Güler ya ha disputado 38 partidos con Turquía, una cifra que el Real Madrid destaca en el comunicado con el que ha anunciado su renovación.

El último partido de Liga en Mestalla dejó otra muestra de lo que puede aportar al equipo. Güler dio una asistencia ante el Valencia, rozó el gol con una volea y completó el 95% de sus pases. La renovación pone fecha al siguiente tramo de su etapa en el Real Madrid. El futbolista que llegó con 18 años ya ha superado el centenar de partidos de blanco y tiene contrato hasta 2032.