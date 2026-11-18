Antonio Rüdiger ha aprovechado el parón de selecciones para repasar la actualidad del Real Madrid y cómo es tener a José Mourinho como entrenador. El portugués está en su mejor momento desde que regresó al club blanco y el central alemán quiso explicar las claves que han hecho que el vestuario esté enchufado para volver a ilusionar con ganar títulos. Un objetivo que tienen en mente después de dos años de sequía y que sigue atormentando, al igual que las críticas a Vinicius.

A sus 33 años, Rüdiger decidió retirarse con Alemania el pasado mes de septiembre después del Mundial y así centrarse en el Real Madrid. A pesar de que no goza de una titularidad absoluta en el Santiago Bernabéu, el germano reconoce que debe dejar hueco para que crezcan los jóvenes: «No soy una persona con mucho ego. Los más pequeños tienen más energía, así que ahora en el momento». Pero reconoce que existe presión por ganar trofeos esta temporada. «Dos años sin ganar en el Real Madrid es horrible. Mi prioridad es ganar», añadió después de que le preguntaran por su continuidad más allá de la presente temporada.

Pero Mourinho ya demostró el pasado verano que apueta por su futuro, como hizo hace unos meses. «Me llamaron casi al final de la temporada y Mourinho me dijo que sería él. También quería que me quedara, así que a partir de ese momento las cosas quedaron más claras. Hubo muchas ocasiones en las que también me quería. Cuando estaba en el Tottenham y yo no jugaba mucho en el Chelsea de Lampard. E incluso cuando era más joven. Hay una historia entre nosotros y a los 33 años nos hemos encontrado», explicó.

Sobre el cambio que ha hecho Mourinho en el Real Madrid, el central puso en valor la naturalidad con la que afronta las decisiones: «No diría que haya hecho muchos cambios. Encontró un equipo con buen equilibrio. Sabe cómo construir un equipo exitoso, y eso es lo que tiene ahora. No importa quién sea titular y quién salga del banquillo. Él cuenta chistes, pero solo en el vestuario. Cuando llega por la mañana, siempre tiene alguna anécdota que contar. Pero en el campo, nada de chistes», confesó en The Athletic.

Rüdiger defiende a Mbappé y Vinicius

También habló de las dos estrellas del Real Madrid. Antonio Rüdiger respondió a los aficionados que se sienten frustrados por considerar que ambos jugadores no se esfuerzan lo suficiente en el trabajo colectivo: «¿Debería pedirle a Mbappé que en dos años marcó más de 80 o 90 goles, y que ahora lleva 100 goles con el club, que haga mi trabajo? No tiene sentido», apuntó. «Mirad el éxito que tuvieron Bale, Benzema y Cristiano. No siempre tenemos que hablar de su defensa. Si nos remontamos al pasado, Lopetegui o Benítez tuvieron problemas con esto, pero el Real Madrid siempre son estrellas».

Sobre el brasileño, insistió en que no deben criticarle si quieren que vuelva a ser la estrella que era en el campo: «Veo a un hombre que trabaja duro, que intenta hacer todo lo posible para darle la vuelta a la situación. Está muy claro que necesitamos a Vinicius, un buen Vinicius, en buena forma física y mental. Por supuesto, es un jugador importante; no hace falta decir más», finalizó.