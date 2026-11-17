El Real Madrid ya se ha acercado a Jude Bellingham para abrir las conversaciones sobre su renovación. Es una de las prioridades del club en estos momentos y los primeros contactos han sido positivos, aunque todavía no hay acuerdo. En Valdebebas están dispuestos a pagarle 22 millones de euros por temporada, lo mismo que cobra Vinicius. El inglés quiere seguir, ve con buenos ojos la mejora salarial y quiere que el club le asegure un proyecto con el que pueda competir por los grandes títulos en los próximos años.

La cifra da una medida del lugar que el Madrid reserva a Bellingham en la plantilla. El club está dispuesto a situarle a la altura de Vinicius en el apartado salarial porque entiende que su influencia en el equipo ya merece ese reconocimiento. Para el jugador, la propuesta económica es un buen punto de partida. En las conversaciones también quiere saber cómo piensa el Madrid sostener la exigencia de competir por la Liga y la Champions cada temporada. A la hora de decidir su futuro, los títulos pesan por encima de todo.

Bellingham quiere saber qué Madrid viene

En Valdebebas saben que el deseo de Bellingham es continuar. Lo que pide el centrocampista es conocer los planes deportivos del club y tener la seguridad de que seguirá formando parte de una plantilla en condiciones de ganar. La buena disposición de las dos partes ha facilitado el acercamiento. El siguiente paso será concretar las condiciones de la renovación y hablar del proyecto que la acompañaría.

La negociación llega en un buen momento para el inglés. En el Metropolitano, con su selección, volvió a mostrar cuánto puede influir en un partido de máxima exigencia. Inglaterra le encontró entre líneas, Bellingham intervino en las transiciones y acabó asistiendo a Ben White en el tercer gol del 2-3 ante España. Es el tipo de actuación que explica lo que valoran en el Real Madrid. Puede dar continuidad al juego desde el centro del campo, acelerar una jugada cuando encuentra espacio y decidir cerca del área.

El presente y, sobre todo, el futuro

En el Real Madrid están encantados con Bellingham por lo que hace sobre el césped y por cómo se maneja fuera de él. Lo consideran fundamental para el equipo de hoy y, sobre todo, uno de los futbolistas sobre los que quieren construir el de los próximos años. En el club valoran que pueda asumir peso en el juego y también responsabilidades dentro de un vestuario con figuras de primer nivel.

Uno de los detalles que más celebran en Valdebebas es lo rápido que ha aprendido español. El idioma le ha permitido participar con naturalidad en las conversaciones del vestuario y comunicarse directamente con sus compañeros durante los partidos. Con Kylian Mbappé mantiene una relación profesional. Con Vinicius, el trato es algo más cercano. Bellingham lleva esas relaciones con naturalidad y va a lo suyo, centrado en el fútbol y en su trabajo diario.

Ese encaje ayuda a entender por qué su renovación ocupa un lugar prioritario en el Real Madrid. El club ya ha dado el primer paso y tiene margen para reconocer económicamente el peso que Jude ha ganado. El futbolista quiere quedarse y sabe qué quiere encontrar en los próximos años en el Bernabéu. Los 22 millones han abierto la conversación. La ambición deportiva marcará el resto.