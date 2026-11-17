Franco Mastantuono brilla en Italia. El argentino se ha asentado como el líder de la Fiorentina y su proyección ha hecho que desde el club violeta ya estén trabajando para que se quede más allá de la presente temporada, para así formar un nuevo proyecto en torno a su figura. Aunque en el Real Madrid no han descartado ni mucho menos que pueda regresar, las ofertas en Italia calientan el futuro del mediocampista ante el abanico de posibilidades que tendrá a partir del próximo verano.

El contrato solo dura hasta el 30 de junio de 2027, pero desde la Fiorentina aseguran que es muy poco tiempo para disfrutar de su fútbol. Obligado a salir del club blanco después de una primera temporada en Europa muy complicada, Mastantuono ha encontrado la confianza que necesitaba en Italia. Allí es titular indiscutible en su equipo y poco a poco se le ve mucho más suelto para recuperar el nivel que tenía en River Plate. Y, teniendo en cuenta la competencia que hay en el ataque merengue, resulta complicado saber si la próxima temporada podría tener hueco en la plantilla.

Ahí es donde ha entrado en juego la Fiorentina. Quieren aprovechar las buenas relaciones con el Real Madrid para proponer otro año de cesión más de Mastantuono, es decir, jugar allí hasta junio de 2028. Una opción atractiva para el argentino, pero que él tiene también condiciones para aceptar. Una de ellas sería jugar competiciones europeas. Una tarea complicada después de un inicio terrible de temporada que le hizo ser colista algunas jornadas. El rumbo ha mejorado y el equipo ya no está en puestos de descenso. Sin embargo, el equipo violeta aún está muy lejos de los que aspiran a Europa.

Es por ello que otros equipos como la Roma, Nápoles y Milan le siguen muy de cerca para lograr su fichaje si sigue jugando a dicho nivel. Según informa La Repubblica, el deseo de la Fiorentina es prolongar la cesión un año más y no hacer un traspaso. En el Real Madrid le consideran un diamante en bruto y estar otro año más de préstamo le ayudaría a seguir creciendo con los minutos que no gozaría en el Santiago Bernabéu. Tampoo, se descarta que vuelva si Mourinho lo pidió, así como estudiar otras ofertas que seduzcan más al club y al propio Mastantuono. De momento, el argentino disfruta en la Fiorentina, y desde su nueva casa pretende que continúe para seguir sacando oro de la magia que no sacaba desde hace dos años.