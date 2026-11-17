El Real Madrid tiene un futuro muy prometedor. Más allá de tener una plantilla que pelea cada año por ganar todos los títulos, en Valdebebas cuidan mucho el futuro de los talentos que forman para que lleguen algún día al Santiago Bernabéu. Y es que en la primera plantilla hay descendencia que ya empieza a formarse desde la categoría más pequeña: Benicio Valverde. Efectivamente, el hijo de Fede Valverde ha fichado por el conjunto blanco y ya da sus primeros pasos en el club con tan solo 6 años.

Se trata del hijo mayor de la familia del uruguayo y el mediocampista ha decidido que es el momento de que empiece a formarse como futbolista. Tanto es así que el joven Benicio ya lleva unos días instalándose en el prebenjamín B. Categoría en la que juegan los niños que nacieron en 2020. Una decisión que ha sorprendido a su temprana edad, pero que ilusiona en el Real Madrid como una apuesta por si algún día puede igualar el talento que tiene su padre.

De esta forma, Benicio Valverde se une a otros juveniles que siguen formándose en el club blanco, como Enzo Alves, José Reyes, las hijas de Luka Modrić y otros niños como los de Courtois y Varane. Un fichaje que, según ESPN, está ejercitándose desde la semana pasada y jugar su primer partido en las próximas semanas.

Fede Valverde goza de un gran momento en el Real Madrid de José Mourinho. Acoplado como el lateral derecho titular, el uruguayo se ha convertido en uno de los futbolistas más en forma de la plantilla. Como primer capitán del equipo, el charrúa ha dado un paso al frente y forma parte del mejor estado de forma desde que llegó el entrenador portugués. Ahora, su hijo comienza el mismo camino con el sueño de llegar algún día a donde está su padre.